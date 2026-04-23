TRAS 25 AÑOS JUNTOS
Paz Vega habla por primera vez de su separación de Orson Salazar y reconoce que está siendo "muy difícil"
Paz Vega ha ofrecido sus primeras palabras sobre su separación de Orson Salazar y deja claro que atraviesa una etapa delicada, en la que pide respeto y comprensión mientras intenta rehacer su vida lejos del foco mediático.
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Han sido días de rumores, especulaciones y muchas preguntas, pero por fin Paz Vega ha decidido hablar, aunque de forma breve, sobre su separación de Orson Salazar. La actriz, visiblemente seria y acompañada por uno de sus tres hijos, ha querido agradecer el interés, pero también marcar límites.
"Es un momento muy difícil, lo estamos pasando un poquito regular", ha confesado, dejando ver que la ruptura no está siendo nada fácil para ninguno de los dos. Aun así, ha querido agradecer a la prensa el trato recibido en estos días: "Agradezco que nos estéis respetando". En esa misma línea, ha destacado especialmente el respeto hacia su entorno más cercano, refiriéndose principalmente a sus hijos.
A pesar de las insistentes preguntas sobre los motivos de la separación o posibles cuestiones económicas, Paz Vega se ha mantenido fuerte en su decisión de no dar más detalles. "No voy a decir nada", ha repetido en varias ocasiones, dejando claro que, por ahora, no es el momento de hablar.
Eso sí, al preguntarle cómo se encuentra, ha respondido con un sincero "más o menos", unas pocas palabras que reflejan el delicado momento personal que está atravesando.
Con su habitual discreción, la actriz ha dejado claro que, aunque no descarta hablar más adelante, ahora necesita tiempo. "El día que tenga que decir algo lo diré", ha afirmado, mostrando su intención de mantener su vida privada al margen del foco mediático.
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