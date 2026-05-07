La escapada de Miguel Ángel Silvestre a Punta Cana tras conocerse el embarazo de su ex, Rebeca Toribio

La vida de Miguel Ángel Silvestre vuelve a estar en el foco mediático. Apenas unos días después de que su exnovia, Rebeca Toribio, anunciara por sorpresa que está esperando su primer hijo, el actor ha sido visto disfrutando de una escapada en Punta Cana.

La noticia volvía a situar el nombre de Rebeca Toribio y, de forma inevitable, también el de Miguel Ángel Silvestre. Y es que el anuncio llegaba menos de un año después de que ambos pusieran fin a su historia. Aunque siempre intentaron llevar su relación con discreción.

Miguel Ángel Silvestre y su novia, Rebeca Toribio | Europa Press

Ahora, mientras el embarazo de la empresaria sigue dando de qué hablar, el actor ha decidido disfrutar de unos días de desconexión en República Dominicana. Sol, playa y relax en un viaje que llega en plena revolución mediática alrededor de su vida personal.

Un viaje en el que no solo ha disfrutado del mar y del descanso. Tal y como ha mostrado en sus stories de Instagram, Miguel Ángel Silvestre también ha aprovechado para descubrir parte de la propuesta cultural de la isla. El actor ha visitado el Centro Cultural Ranieri, un espacio dedicado a eventos y exposiciones, acompañado de la empresaria Paola Ranieri Díaz, vicepresidenta del Grupo Punta Cana, al que pertenece precisamente al lujoso hotel The Westin Punta Cana donde se aloja.

Miguel Ángel Silvestre ha visitando el Centro Cultural Ranieri | Instagram

Miguel Ángel Silvestre con Paola Ranieri Díaz | Instagram

Fiel a la discreción con la que siempre ha llevado su vida personal, Miguel Ángel Silvestre no ha hecho ningún comentario sobre el embarazo de Rebeca Toribio ni sobre todo el revuelo que se ha generado en los últimos días.

Dos caminos completamente diferentes que vuelven a coincidir, inevitablemente, bajo el foco mediático. Mientras Rebeca pasa por una nueva etapa personal llena de ilusión, Miguel Ángel disfruta de unos días de desconexión, dejando claro que sigue apostando por mantener su intimidad lejos de las especulaciones.