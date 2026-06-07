La reacción de María Pombo al enterarse que su nombre sale en un examen de la PAU: "Fenomenal"

María Pombo y Pablo Castellano han celebrado el bautizo de Mariana, su tercera hija, en la iglesia San Pablo de la Cruz, en Madrid, donde han acudido Marta y Lucía Pombo con sus respectivos maridos.

Muy emocionados, María y Pablo han atendido a la prensa a la salida de la iglesia, confesando la creadora de contenido que ella "siempre llora" en estos eventos.

María Pombo y Pablo Castellano en el bautizo de su hija | Europa Press

Junto a ello, lo que no esperaba la modelo era que su nombre fuera noticia por aparecer en uno de los exámenes de la PAU 2026 en Baleares.

Tal y como han recogido medios como Última Hora, María Pombo apareció en el examen de Lengua Castellana y Literatura de selectividad al que se enfrentaron el pasado martes miles de estudiantes. Al parecer, el nombre de María estuvo presente en una de las preguntas más importantes de la prueba, en un ejercicio de sintaxis. En él, los alumnos debían identificar y explicar las relaciones sintácticas presentes en la siguiente frase: "La polémica de María Pombo sobre la lectura ha demostrado la capacidad que tienen hoy las redes sociales para fijar un debate en la conversación pública".

María Pombo | Gtres

Asimismo, volvía a ser mencionada en el comentario de texto, tratando la polémica que protagonizó hace meses acerca de sus palabras sobre la lectura.

Sin embargo, al ser preguntada por las cámaras de Europa Press, María se ha mostrado muy sorprendida, pero encantada de que haya salido su nombre en una prueba tan importante como esta. "Fenomenal", ha asegurado entre risas.