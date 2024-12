La reacción de Lorena Gómez al preguntarle por su boda secreta con René Ramos: "Lo que importa es la Navidad"

Aunque hace tiempo que se habla sobre su relación, la artista Lorena Gómez ha confirmado en una entrevista con Jaleos que está casada con René Ramos, aunque ambos aún no han celebrado la boda como les gustaría. En su última aparición pública durante un evento navideño en el Parque Warner, Lorena ha vuelto a abordar este tema con su habitual sentido del humor.

Lorena Gómez y René Ramos con su hijo René Jr | Gtres

Cuando micrófonos de Europa Press se han referido a René como su marido, ella ha reaccionado de manera desenfadada: "Siempre me hacen la misma pregunta. Hemos venido a disfrutar, no a hablar de maridos ni nada". Quitándole importancia de referirse a su pareja como "marido", ha añadido:"¿A quién le va a importar eso? Lo que importa es la Navidad".

La cantante, lejos de incomodarse, ha confesado que le divierten las historias que se cuentan sobre su vida personal: "Me río mucho, me encanta, pero me encanta de todo el mundo porque cuentan cosas muy divertidas". Ha dejado claro que este tipo de informaciones no afectan ni a su felicidad ni a la manera en la que vive su relación con René Ramos.

Lorena Gómez | Europa Press

Sobre cómo pasará las fiestas navideñas, Lorena ha explicado que lo hará rodeada de sus seres queridos: "En familia, con toda la gente que queremos. Por supuesto, con ausencias este año también, pero felices de ver a mi hijo y a todos los pequeños disfrutarlo con mucha ilusión porque para ellos es todo nuevo".

Cuando le han preguntado si compartirá estas fechas con Sergio Ramos y Pilar Rubio, Lorena no ha entrado en detalles y ha respondido cantando un villancico: "Con todo el mundo, perfecto". Una respuesta que refleja su actitud relajada y su deseo de centrar la atención en el espíritu navideño.

En cuanto a sus planes personales y profesionales, la cantante ha adelantado que tiene numerosos compromisos antes de finalizar el año, pero también espera encontrar tiempo para desconectar: "No hemos tenido vacaciones, pero algo haremos", ha señalado, refiriéndose a la posibilidad de un viaje en pareja con René. Lorena Gómez ha dejado claro que para ella lo importante es disfrutar de la Navidad y de los momentos en familia.