Los detalles del primer acto público de Marta Carazo como jefa de secretaría de la Reina Letizia

Antes de verano, la abogada María Dolores Ocaña comunicaba que dejaba su puesto en la Zarzuela debido a razones personales sobrevenidas. Tras esta noticia, era la periodista Marta Carazo, la que ocupaba su lugar como jefa de secretaría de la Reina.

Desde entonces no había acudido a ningún acto público hasta el pasado 9 de septiembre que se la veía en la segunda edición del torneo solidario de baloncesto organizado por el equipo CHALLENGE 40 BASKET en Torrelodones (Madrid) en contra de la mutilación genital femenina.

Marta Carazo en su primer acto oficial | Gtres

Sin quererlo, Marta se convertía en la protagonista de la jornada ya que este era su debut en su nuevo puesto y aunque se ha mantenido en un perfil bajo sí ha tenido unos segundos para hablar con la prensa. "Aquí estamos, de estreno", le decía a Vanitatis y añadía que está "muy contenta" con formar parte de esta nueva aventura.

La periodista llegaba al acto celebrado en el centro Paco de Lucía en el mismo coche oficial que la Reina, aunque tal y como marca el protocolo, se esperaba unos segundos para que el protagonismo no fuese con ella, pero inevitablemente todo el mundo estaba pendiente de su primer día.

Lo mismo en el auditorio donde la Reina ocupaba uno de los asientos centrales de la grada y Marta se sentaba algunos más atrás guardando la discreción que su predecesora.

Marta Carazo en el auditorio | Gtres

La periodista empezaba así una nueva etapa profesional en la Casa Real y dejando a un lado su faceta como periodista.