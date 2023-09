¿Quiénes son Aitana, Olga y Salma? Las 3 futbolistas españolas que entran en el top 5 de Europa

"Hemos sido campeonas del mundo, pero se está hablando más de otras cosas y no quiero dejar pasar. Me gustaría recordar lo que ha pasado. Como sociedad, no debemos permitir que haya abuso de poder en una relación laboral y faltas de respeto. Desde mi compañera Jenni, a todas las mujeres que os hacen lo mismo, estamos con vosotras", fueron las palabras del discurso que realizó Aitana Bonmatí este pasado jueves tras ser galardonada como Mejor Jugadora de la UEFA en la ceremonia de entrega de premios del organismo del fútbol europeo, celebrada en el Fórum Grimaldi de Mónaco.

Una gala que premió el éxito del fútbol femenino español, después de la consecución de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023, con la presencia de hasta tres jugadoras españolas entre las cinco mejores del continente occidental. En lo más alto, la jugadora del Fútbol Club Barcelona, Aitana Bonmatí. En el último peldaño del podio, la futbolista del Real Madrid, Olga Carmona. Y cerrando el TOP-5, la delantera del Barça, Salma Paralluelo.

Tres futbolistas españolas que son el reflejo del crecimiento exponencial de este deporte en nuestro país gracias al trabajo y sacrificio únicamente de ellas. Pero, más allá de sus logros deportivos y su calidad en el terreno de juego, ¿quiénes son las tres jugadoras de fútbol que han puesto a España en el olimpo del deporte femenino?

Aitana Bonmatí, de Sant Pere de Ribes a ser Mejor Jugadora de Europa

Nacida en Sant Pere de Ribes, en la provincia de Barcelona, el 18 de enero de 1998, Aitana Bonmatí comenzó su andadura en el deporte rey en el Club Deportivo Ribes con tan solo 7 años. Su talento y precocidad llamaron la atención del Fútbol Club Barcelona donde, desde los 16 años, ha forjado la futbolista que hoy todo el planeta Tierra conoce. Cuatro Copas de la Reina, dos Ligas españolas, una Supercopa de España o dos Ligas de Campeones, con el club azulgrana, y un europeo sub-17, sub-18 y sub-18, más una Copa del Mundo en Sydney, son sus logros deportivos. Además, fue la mejor jugadora del último Mundial. Casi nada.

Pero la grandeza de la futbolista catalana va más allá de los terrenos de juego. Siempre muy consciente de la importancia de la salud mental, siendo embajadora de ACNUR o de la Fundación Johan Cruyff. También suele alzar la voz en temas sociales y reivindicativos. Incluso, anecdóticamente, siempre reclama la eliminación de los peajes de la autopista C-32 de Garraf.

Olga Carmona, del éxtasis a la tragedia en el mejor día de tu carrera deportiva

La gran protagonista de la final del Mundial con el gol del triunfo frente a Inglaterra creció futbolísticamente en las calles de Nervión, un barrio de Sevilla donde daba patadas al balón junto a sus hermanos Fran y Tomás mientras tanteaba el terreno del flamenco. En la etapa formativa, jugó en el Sevilla Este y rápidamente pasó a la cantera del Sevilla, donde debutó como lateral en Primera División. Destaca por su conocido golpeo con la izquierda, el cual ya mostró en el Europeo sub-19 en 2018.

Olga Carmona | Gtres

Su progresión llamó la atención de muchos clubes. Entre ellos, el Real Madrid, quien ficharía a la sevillana en 2020. Desde entonces, ha logrado clasificarse con el cuadro blanco para la Champions League y ha sido protagonista principal de una Selección Española campeona del Mundo. Todo ello, le ha llevado a ser la tercera mejor jugadora de la UEFA, un logro que lamentablemente no ha podido disfrutar su padre, el cual falleció horas antes de la disputa de la final a causa de una enfermedad con la que llevaba tiempo luchando.

Salma Paralluelo, una vida llena de decisiones y sacrificio

Nacida el 13 de noviembre de 2003 en Zaragoza, Salma Paralluelo no ha tenido nunca una vida fácil. De padre español y madre guineana, compaginó el fútbol y el atletismo desde los siete años hasta que, hace tan solo 2 años, tuvo que tomar la difícil decisión de escoger entre una de sus dos pasiones tras fichar por el Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, aún la elección acertada que ahora le permite ser la quinta mejor jugadora de Europa, tenía una carrera asombrosa dentro del atletismo.

Registra la mejor marca mundial del año en categoría sub-16 en 30 metros vallas y 300 metros lisos, fue galardonada como la mejor deportista de menos de 18 años en la gala de los Premios Nacionales del Deporte 2018 y es triple campeona del mundo tras lograr el Mundial absoluto, el sub-17 y el sub-20. Además, su incorporación al conjunto azulgrana le han llevado a cerrar el año con la consecución de la Liga, la Supercopa y la Liga de Campeones. Pero más allá de la compaginación de sus dos pasiones y la complicada decisión, Salma pasó por difíciles momentos durante su niñez.

Salma Paralluelo | Gtres

Con tal solo 10 años, la futbolista azulgrana perdió a Florencio Eworo Ayingon, su hermanastro que apenas tenía 21 años. El joven salió durante una noche de diciembre y no volvió a aparecer hasta pasado un mes, cuando su cadáver fue encontrado en un embalse, sin signos de violencia y vestido con la misma ropa que la noche de su desaparición.