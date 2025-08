Irene Villa habla de los "momentos grises" que está viviendo en su recuperación: "El dolor es inevitable"

Hay días mejores y días peores. Y, aunque Irene Villa es ejemplo de positivismo y superación, también ha querido visibilizar que tiene días en los que la tristeza se apodera de ella. Y de esto mismo ha hablado en su último post, en el que además ha enseña cómo va su cicatriz una semana después de pasar por quirófano.

"El dolor es algo temporal, puede durar un minuto, una hora, un día o un año, pero al final se acabará y otra cosa tomará su lugar. Sin embargo, si me rindo, ese dolor será para siempre", ha compartido esta frase de Lance Armstrong.

Irene ha actualizado su estado de salud después de ser operada para poner una placa de titanio en la vértebra C5: "Aquí voy, recuperándome. Aquí está la cicatriz que va cerrando bastante bien".

Pero, como ha confesado, la recuperación física para ella "es lo de menos", ya que lo que más le está costando estos días es llevar una vida sedentaria, con "momentos grises y días más oscuros".

Estos días, la deportista debe guardar reposo para su recuperación y, al tener mucho tiempo libre, le viene la nostalgia: "Me puse a ver fotos de gente que ya no está. En el bautizo de uno de mis hijos, cuatro personas que estaban ahí ya no están".

Un recuerdo que le ha hecho reflexionar sobre la pérdida, algo que, como ha desvelado, "es lo único que todavía no he aprendido a gestionar". Y es que, aunque Irene siempre tiene una sonrisa en los peores momentos, también hay días en los que no puede con todo a la vez.

Y en esta recuperación tras su última operación, ha reflexionado y ha sacado una conclusión: "El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional". Una nueva lección de vida tras la que ha aprendido que "es más difícil gestionar el dolor emocional que el físico".