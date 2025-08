La princesa Leonor, con un top de crochet de Mango en su cita de chicas con la reina Letizia y la infanta Sofía

Noche de chicas, no hay mejor plan que ese. Y la princesa Leonor, la infanta Sofía y la reina Letizia lo saben. Disfrutando de sus tradicionales vacaciones en Mallorca, han aprovechado para ir al cine Rívoli Aficine para ver el documental En un Lugar de la Mente.

Y, una vez más, la heredera al trono ha acaparado todos los flashes por su look siguiendo las tendencias…

La Reina y sus hijas han llegado al cine minutos antes del comienzo del documental para saludar a los actores y posar ante los medios de comunicación. Este documental de Pep Bonet ha querido reflejar lo terapéutico que puede llegar a ser el teatro, visibilizando la importancia de la salud mental.

El plan de cine de la reina Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor en Mallorca | Gtres

Para la ocasión, Letizia ha lucido un vestido sin mangas y con volante en el bajo, con un llamativo estampado de lunares XXL; un diseño de Carolina Herrera que es perfecto para el verano.

Más discreta, pero igual de elegante ha sido la infanta Sofía, que ha apostado por un vestido midi negro, de escote redondo y bordados calados, de Mango.

El plan de cine de la reina Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor en Mallorca | Gtres

Pero, sin duda, quien ha acaparado toda la atención ha sido la princesa Leonor, con un outfit veraniego, ideal para cualquier plan y súper tendencia. Ha combinado unos pantalones wide leg en color verde, de Rivera, con un top de crochet sin mangas, de Mango.

El crochet en los últimos meses ha vuelto pisando fuerte y, como era de esperar, en verano se ha convertido en uno de los tejidos favoritos. La prenda está disponible en la página web de Mango por 29,99 euros. Para darle el toque final al look, ha escogido un bolso redondo de rafia (también muy en tendencia) y unas sandalias.

La princesa Leonor en Mallorca | Gtres

Pero lo que le ha dado el toque ha sido el collar Open Heart de Tiffany and Co que le regalaron en su visita a Sant Martí Vell la semana pasada. Su precio ronda los 560 euros y… no podía quedar mejor. Sin duda, tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía tienen una buena maestra de estilo: su madre.