Todo lo que sabemos de Alexia Putellas, la primera española en ganar el Balón de Oro

El verde césped del campo de futbol del F.C. Barcelona anoche fue cambiado por el escenario del Théatre du Chatelet de París para una celebración muy especial. Este lunes, 29 de noviembre, el balón con el que Alexia Putellas suele jugar evolucionó en uno más pesado y brillante. La catalana hacía historia convirtiéndose en la primera española en coronarse Balón de Oro.

No nos sorprende que la jugadora se lleve este galardón tras la temporada que nos ha regalado. Lo que si llama la atención es que han tenido que pasar más de medio siglo para que un español se llevara este premio. Desde 1960, cuando Luis Suarez lo ganó, solo hemos visto caras internacionales, por lo que podemos decir que el triunfo de la catalana, junto con su compañero de profesión, el canario Pedri, abren caminos a otros. En especial al fútbol femenino, donde las jugadoras empiezan a ser valoradas y tomadas enserio.

"Hago lo que me apasiona. Estoy muy agradecida a todos aquellos que me han ayudado, que han estado a mi lado, a esos que me llevaban a los campos cuando empezaba a jugar, es decir, a mi familia. Hay que trabajar y que todas las que quieran jugar, que lo hagan. Todas las niñas pueden soñar con ser futbolista", decía Alexia Putellas en su discurso de agradecimiento. Ella que no ha tenido una idílica trayectoria por los campos de fútbol anima a las nuevas generaciones a luchas por sus sueños sin rendirse, algo que ella nunca hizo.

¿De dónde viene esta pasión?

Solo tenía 7 años cuando descubrió su pasión por el futbol. Sus primeros goles y caídas, reales y metafóricas, se produjeron en el campo del equipo masculino de Mollet, donde no terminó de encajar. Eso hizo que sus padres buscaran un nuevo destino para su hija iniciando sus pasos como futbolista en el CE Sabadell.

Allí permaneció cuatro temporadas, pasó a formar parte de la Masía del equipo que admiraba, el Barcelona, poco antes de ser fichada por el RDC Espanyol con solo 12 años. Esto la llevó a debutar a los 16 años en el primer equipo haciéndola visible y dejando ver su talento.

La joven con su zurda llamó la atención del Levante, donde pasó un año sobresaliendo ante sus compañeras siendo llamada, por el que fue su club por una corta temporada, para formar parte de su equipo femenino.

Lo que debía ser un momento mágico se convirtió en un amargo recuerdo. El que le había inculcado su pasión por el fútbol, había sido su pilar y le había apoyado, fallecía. Alexia perdía a su padre en 2012 de forma repentina. Eso no hizo que la catalana quitara la vista de su objetivo y con solo 23 años ya era la capitana del equipo barcelonés.

Parte del emotivo discurso de la ceremonia fue dirigido a su padre. Una dedicatoria que hizo caer una lagrima a los presentes. "Quiero dedicarle este premio a alguien muy especial para mí, por quién hago todo, espero que estés orgulloso de tu hija. Esto es para ti, papá", pronunciaba ante su madre y su hermana también presentes.

A sus 27 años Alexia conquista el Balón de Oro, todo un triunfo para todo el mundo futbolístico y para los clubes femeninos. La gran protagonista de la noche casi eclipsó al, también premiado, Lionel Messi, quien suma el séptimo.

El sueño que parecía imposible para una niña de siete años se cumplía ante millones de miradas que observaban como la centrocampista y delantera subía al escenario a recoger el premio que se merecía con creces. Lo hacía de negro, con un vestido de escote en la espalda, manga larga y lentejuelas que conseguían que el negro se convirtiera en rojo gracias al efecto del degradado.

El traje de corte sirena con el que acudió estaba hecho a medida por la firma sevillana ClaroCouture. Las hombreras resaltaban su silueta en perfecta conexión con el recogido que lucía, un look discreto, pero impresionante que hizo brillar a la futbolista en sintonía con sus ojos llenos de alegría e ilusión por lo que estaba viviendo. ¡Enhorabuena Alexia!