¿Dónde fueron Letizia y Felipe de luna de miel? Estas son las dos versiones

Este 22 de mayo de 2024, la reina Letizia y el rey Felipe VI cumplen 20 años de casados. Dos décadas de matrimonio que nos han dejado muchas imágenes, como el momento del nacimiento de sus dos hijas, Leonor y Sofía, o la coronación del Felipe como Rey de España. Allí donde van, los actuales monarcas son perseguidos por un ejército de fotógrafos que se encargan de inmortalizar todos los momentos de su vida.

Gracias a ellos, sabemos que, tras su boda, se fueron de ruta por España para llevar a cabo su luna de miel oficial. Primero visitaron Cuenca, donde se les vio paseando abrazados por un puente colgante.

Luna de miel Letizia y Felipe | Gtres

Y donde también vieron la catedral, aunque eso supusiera tener que saludar a una gran cantidad de personas que se acercaron para ver parte de la familia real en carne y hueso.

Luna de miel Letizia y Felipe | Gtres

Luego se trasladaron hasta Zaragoza, para ver juntos a la Virgen del Pilar.

Luna de miel Letizia y Felipe | Gtres

Al día siguiente llegaron a San Sebastián, donde comieron en el famoso restaurante Arzak, abierto desde finales del siglo XIX.

Luna de miel Letizia y Felipe | Gtres

Siguieron el día con un romántico paseo por la Playa de la Concha, donde Felipe no dudó en sacar la cámara y fotografiar él mismo a su esposa.

Luna de miel Letizia y Felipe | Gtres

Por último, dieron una vuelta por la localidad navarra de Olite y visitaron el castillo. Y terminaron la ruta en el Parador de Sos del Rey Católico (Zaragoza), donde entonces el príncipe de Asturias mostró su faceta de turista llevando la cámara de fotos colgando del cuello.

Luna de miel Letizia y Felipe | Gtres

De ahí ya tuvieron que retomar sus compromisos oficiales y viajaron a Ammán (Jordania) para acudir a la boda del príncipe Hamzah y la princesa Noor.

Parte de la familia real española acude a Jordania a una boda real en 2004 | Gtres

En este desplazamiento contaron con la compañía de la reina Sofía y la infanta Cristina, pero también tuvieron algún momento a solas para hacer turismo internacional recién convertidos en marido y mujer.

Felipe y Letizia haciendo turismo en Jordania, recién casados | Gtres

La teoría de la segunda luna de miel

Hasta aquí llega el relato oficial de su luna de miel, sin embargo, en 2020, el periódico británico The Telegraph aseguró que el rey Juan Carlos y su buen amigo, Josep Cusí, les habrían pagado una segunda luna de miel secreta valorada en medio millón de dólares (unos 460 mil euros).

Según publicó en exclusiva el rotativo -tras llevar a cabo sus propias investigaciones-, Letizia y Felipe estuvieron desde el 31 de mayo hasta el 22 de junio visitando destinos tan paradisíacos como Camboya, Fiji, Samoa o las islas del Pacífico, pasando por California y México.

Para que no fueran descubiertos, cuenta The Telegraph, hacían las reservas con nombres falsos y muy "poco imaginativos" como el de "Sr. y Sra. Smith". Y no se estuvieron de nada, eligiendo los hoteles más lujosos de cada destino, como el complejo Wakaya Club and Spa, en Fiji, con precios que van de los 2.300 a los 10.135 euros la noche en la actualidad.

Según la exclusiva, en este hotel se habrían gastado la friolera de 30 mil euros para alojarse tanto ellos como el personal que les acompañaba, durante 5 días. "¡Qué paraíso tan maravilloso y remoto! Pasamos un tiempo espléndido aquí, lejos de la realidad ocupada y tan bien tratado por su personal siempre sonriente ... ¡Una parte muy especial de nuestra luna de miel! Nuestros mejores deseos para todos en Wakaya", les habría escrito el actual Rey al marcharse.