La reacción de Tamara Gorro al ser sorprendida con Ezequiel Garay en medio de rumores de reconciliación: "¡Vaya cazada!"

A lo largo de estas últimas semanas de verano se ha hablado de una posible reconciliación entre Tamara Gorro y Ezequiel Garay, pero lo cierto es que ella no ha confirmado ni desmentido la noticia.

Simplemente se ha limitado a advertir a sus seguidores que cuando tenga algo que contar, lo hará. Así que por el momento sigue siendo una incógnita saber en qué punto está su relación, aunque sigan manteniendo una extraordinaria relación.

Este sábado, las cámaras de Europa Press han sido sorprendidas con la aparición de la colaboradora de televisión y su exmarido, Ezequiel. A plena luz del día y con toda la normalidad, la pareja se dejaba ver y Tamara, bromeaba con la prensa: "¡Vaya cazada, vaya cazada!".

Igual que a su "familia virtual", la influencer aseguraba que cuando "tenga algo que considere que lo tengo que decir, lo haré, ya me conocéis" porque "sabéis que no me gustan los juegos, no soy partícipe de eso".

Además, la colaboradora de televisión deja entrever, jugado al despiste, que no ha confirmado nada "ni desmentido tampoco" y se marcha ante las cámaras bromeando: "Al final me tiráis de la lengua".

De esta manera, habrá que esperar a que se reincorpore a 'Y ahora Sonsoles', con la presentadora Sonsoles Ónega, para saber si es cierto o no que ella y Ezequiel se han dado una nueva oportunidad en el amor como se ha rumoreado.