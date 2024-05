La princesa Charlotte cumple 9 años: este es el retrato de la tercera en la línea sucesoria al trono

En medio de unos meses complicados y pendientes del estado de salud de Carlos III y Kate Middleton, la familia real británica ha vivido, estas dos últimas semanas, tres felices celebraciones relacionadas con los príncipes de Gales. El pasado 23 de abril, el príncipe Louis cumplía 6 años; el día 30, Guillermo y Kate conmemoraron los 13 años de su boda; y este 2 de mayo, toca celebrar otro cumpleaños: el de la princesa Charlotte.

La hija mediana de los príncipes de Gales nació tal día como hoy, 2 de mayo, del año 2015 y, como era de esperar, la familia se ha hecho eco en su cuenta de Instagram oficial. Como se hizo por el aniversario del príncipe Louis, se ha publicado una foto de la pequeña Charlotte hecha por su madre, una amante de la fotografía, con el siguiente texto: "Happy 9th Birthday, Princess Charlotte! Thank you for all of the kind messages today" ("¡Feliz 9º cumpleaños, princesa Carlota! Gracias por todos los mensajes amables de hoy"). Un mensaje casi idéntico a la publicación del cumpleaños de su hermano menor.

A continuación, vamos a repasar algunos aspectos destacados de su corta biografía.

La princesa Charlotte con su familia al completo | Gtres

Tercera en la línea sucesoria

Nació en el Hospital St. Mary's, de Londres, y su nombre de pila completo es Charlotte Elizabeth Diana (Carlota Isabel Diana). Charlotte en homenaje a su abuelo Carlos; Elizabeth por su bisabuela, la reina Isabel II; y Diana, por la madre de su padre, es decir, Diana de Gales. Aunque para referirse a ella de forma cariñosa y familiar, utilizan el diminutivo "Lottie".

Se dice de ella que tiene un carácter agradable y unos muy buenos modales, aunque en casa "es la que manda", según ha declarado alguna vez su madre.

En cuanto a su educación, sus padres la llevaron a la Willcocks Nursey School. Tras acabar esta etapa, pasó a la Thomas's School, donde también estudiaba su hermano mayor. Tres años después, cambiaron a un colegio cerca de Windson llamado Lambrook School.

La princesa Charlotte es la tercera en la línea de sucesión de la corona británica, por detrás de su padre (el príncipe Guillermo) y de su hermano (el príncipe George).

Con tan solo 9 años ha tenido ya tres títulos: princesa de Cambridge, princesa de Cornualles y Cambridge, y el actual, princesa de Gales.

La princesa Charlotte con su padre, Guillermo, el día de Navidad en Sandringham | Gtres

Sus primeras apariciones públicas

Con apenas un año, el 11 de junio de 2016, apareció públicamente por primera vez en el balcón del Palacio de Buckingham durante el Trooping the Colour. Esta es una ceremonia protagonizada por los regimientos del Ejército británico y otros países de la Commonwealth que se realiza un sábado de junio para celebrar el cumpleaños del monarca del Reino Unido en Horse Guards Parade, en Londres.

Tras este, llegaron otros actos públicos como la gira de sus padres en Canadá en 2016 y las visitas a Polonia y Alemania del año siguiente.

En 2018, nació su hermano Louis y se casaron sus tíos Enrique y Meghan (Charlotte fue una de las damitas de la boda).

Uno de los momentos más duros para ella, y para toda la familia, fue el fallecimiento de Isabel II. Ella y su hermano George asistieron al funeral de Estado.