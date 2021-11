Todos los detalles de la boda de Paris Hilton y Carter Reum

Paris Hilton ha rechazado la propuesta de matrimonio de tres hombres a lo largo de su vida: Jason Shaw, en el año 2002; Paris Latsis, en 2005, y el último antes del gran afortunado, Chris Zylka, en 2018. El empresario Carter Milliken Reum ha sido el elegido para poder llevar al altar a Hilton. La pareja se conoce desde hace 15 años aunque hasta 2019 no se reencontraron.

El pasado febrero, este le pedía matrimonio con un precioso diamante con corte esmeralda, valorado en un millón de euros y Paris comentaba en redes: "Ha sido el tipo de proposición con la que siempre había soñado, seguida de una celebración íntima con la familia y amigos cercanos. Cuando encuentras a tu alma gemela no lo sabes, lo sientes. Mi amor y yo hemos estado juntos desde nuestra primera cita y, por mi cumpleaños, organizó un viaje especial a un paraíso tropical. Cuando estábamos andando por la playa, de camino a la cena, Carter me llevó a una cabaña decorada con flores e hincó la rodilla. Dije que sí, sí para siempre. No hay nadie con quien preferiría estar el resto de mi vida".

Tras nueve meses de espera desde aquella pedida de mano tan tierna, esta ya ha terminado: hoy es el gran día y aunque no se conocen muchos detalles acerca de la gran ceremonia, sí se conoce que va a tener una duración de tres días y Hilton va a lucir un total de once vestidos en honor a la elección del día 11/11 para el enlace.

A pesar de tener todo completamente planeado no podían faltar los cambios de planes, como en este caso ha sido el lugar de la boda. Estaba previsto que contrajeran matrimonio en la Iglesia del Buen Pastor de Beverly Hills, sin embargo, finalmente la boda se celebrará en la finca de Bel-Air, que era propiedad de su abuelo Barron Hilton, vendida tras su muerte en mayo al exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt.

La posible causa de este cambio de planes es la grabación de su nuevo documental titulado 'Paris in love' en el que Paris resume en 14 episodios tanto su vida amorosa como los preparativos de su boda con Carter.

No se conoce el diseño de su vestido, pero se especula que Valentino será el elegido para su camino al altar, al igual que hizo su hermana Nicky en su boda con James Rothschild en el año 2015, sin embargo, también se habla de un diseño de Óscar de la Renta.

Todas las miradas están puestas en esta esperada boda de la que también se conocen las damas de honor que acompañaran a la novia este día. Las hermanas de los novios, Nicky Hilton y Halle Hammond, la cuñada de la novia, Tessa von Walderdorff, Whitney Davis, la hija de Kim Richard y la hija de Kyle Richards, Farrah Aldjufrie. Todas ellas son familia de la pareja, y lucirán vestidos de color rosa de la diseñadora favorita de Hilton.

Está previsto que la pareja se mude tras el compromiso a su nueva casa en Malibú valorada en 8,4 millones de dólares.

