Continuando con sus compromisos profesionales a pesar de que el fatídico accidente ferroviario de Adamuz la ha dejado seriamente tocada, Irene Villa ha amadrinado este martes en Madrid la presentación del último libro de la escritoria Paula López Espinosa, ¿Y si perder es ganar? y, como superviviente de una tragedia, fue víctima de un atentado de ETA cuando tenía 12 años, y ejemplo de resiliencia y superación, se ha pronunciado muy emocionada sobre el duro proceso que les espera a las víctimas y familiares de los fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de Alta Velocidad el pasado domingo en la localidad cordobesa.

"Estamos en un momento muy duro y sé que me va a costar mucho, me ha costado salir de casa porque llevo desde el domingo creo que como toda España, conmocionada, consternada, sin energía, con ganas de llorar y con ganas de... Bueno, de no encontrar una esperanza" ha reconocido, asegurando que a pesar de su desolación en estos momentos "no nos queda otra opción que salir adelante y encontrar un sentido porque al final la vida va de eso, de encontrar un sentido a esto que ha pasado aunque yo a la pérdida humana no le encuentro sentido".

Irene Villa haciendo declaraciones a la prensa | Europa Press

Echando la vista atrás, Irene ha recordado que aunque a ella le "ha pasado de todo, no me he privado de nada" -"tema físico, emocional, familiar, enfermedad, bacteria, la pérdida de una amiga, de mi cuarto embarazo..."- "ver esos testimonios de gente que se ha quedado sin sus padres, sin sus primos, sin su hermano, pues cuesta abrazarlo, de momento es asumir una realidad tan terrorífica". "Mandar todo nuestro apoyo, fuerza y amor a las víctimas" ha expresado.

Como ha contado, ha pedido a su marido David Serrato que se ponga en contacto con el Hospital Reina Sofía de Córdoba "para saber si hay amputados y qué puedo hacer". "Todavía es pronto, pero voy a ir a verles como siempre hago, a ver a todos los amputados y a gente a la que yo le puedo inspirar y ayudar" ha revelado.

Irene Villa y David Serrato en la Gala Solidaria Starlite | Gtres

"Mi atentado está más curado que sanado y que superado, tenía doce añitos, tengo 47, o sea que yo ya he vivido más tiempo rota que entera, rota y reconstruida y eso es lo que le deseo a todas las familiares y familias víctimas que se reconstruyan, pero bueno todo tiene su proceso, cada uno lleva su ritmo y esto no va a ser fácil" ha explicado emocionada, confesando que el único consejo que se les puede dar en este doloroso trance es "que para atrás ni para coger impulso. No sirve de nada pensar en por qué justo ese tren pasaba en ese mismo instante en el que descarrila el otro tren. Lo único que nos sirve es aceptar lo que ha ocurrido y reconstruirnos con toda la fuerza y el amor".

"Y con toda España unida. Para mí no hay nada comparable al apoyo social, al cariño y al sentirte comprendido, respaldado, apoyado y a no sentirte solo. Y luego pues tu propia resiliencia, tu capacidad de mantenerte inquebrantable pese a una tragedia tan grande como es esta. Lo más duro es para los que nos quedamos aquí. Y a los que se han ido yo creo que están en paz. Y confiar en que los que se nos han adelantado en el viaje pues nos sigan mandando fuerza, luz y amor y yo confío en que están en un lugar mejor" ha comentado sin poder contener las lágrimas, asegurando que "estoy tan consternada porque podíamos haber sido cualquiera. Porque todos hemos cogido ese tren y a todos se nos ha parado el corazón".