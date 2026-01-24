Susana Uribarri, tras el archivo de la denuncia a Julio Iglesias: "Es un daño irreparable"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias -por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico- ante la "falta de competencia" del tribunal para conocer los hechos que habrían ocurrido en el Caribe.

Tras esta noticia, Susana Uribarri, gran amiga de la familia, ha hablado ante los micrófonos de Europa Press dejando clara cuál es su opinión y sobre lo que significa este hecho para todas las personas que quieren al artista.

La representante ha asegurado que "más felicidad no puedo sentir" y que imagina que tanto los hijos del cantante como sus seres queridos "estarán también muy felices".

Susana Uribarri | Europa Press

Eso sí, Susana ha asegurado que esto "es un daño irreparable" para Iglesias y ha comentado que no cree que "queden aquí las cosas" porque "esto no ha sido una tontería" y se imagina que "irá a por todas".

Además, aunque reconocía que siente "mucha paz, mucha tranquilidad", ha confesado más tarde que "el daño reputacional que le han hecho, a ver quién lo repara, eso es muy, muy duro".

"Julio es una persona que jamás busca guerras, pero si le meten en la guerra, es el mejor guerrero. O sea que irá por todas, seguramente", ha desvelado sobre los próximos pasos del cantante.

Julio Iglesias en una imagen de archivo | Europa Press

Cabe recordar que dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo.

Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, habrían ocurrido en 2021.