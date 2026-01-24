El misterio detrás del six-seven, la expresión viral del momento de la generación Alfa

Cada poco tiempo surgen nuevos conceptos que, aunque al principio no sepamos muy bien qué significan, acaban formando parte de nuestro vocabulario cotidiano. La mayoría de ellos nacen en las redes sociales y se popularizan gracias al uso constante que hacen de ellos los jóvenes y adolescentes.

Este es el caso del término 6-7, una expresión que se ha vuelto viral a nivel mundial y que suele ir acompañada de un gesto muy concreto: las manos mirando hacia arriba y un movimiento de balanceo entre ellas, de modo que cuando una sube, la otra baja, y viceversa.

Con una viralidad tan exponencial, las búsquedas sobre su significado han aumentado más de un 600%, provocando que fuera inevitable que acabara convirtiéndose en una expresión habitual en el día a día.

Por eso, en este artículo te explicamos qué significa el six-seven, para qué se utiliza y cuál es el origen de esta curiosa expresión. Porque en Novamás queremos que estés siempre al día de todas las tendencias.

De dónde viene

El concepto se popularizó tras aparecer en una canción del rapero estadounidense Skrilla. El tema, titulado Doot Doot, roza ya las 10 millones de reproducciones en YouTube, impulsado en gran parte por la curiosidad de los usuarios por saber qué significa exactamente el famoso 6-7.

La explosión definitiva llegó cuando la canción se hizo viral en TikTok, y poco después se descubrió que la tendencia la originó el jugador de baloncesto Taylen Kinney, conocido también como míster 6-7 por su marca personal de agua con ese nombre.

Kinney empezó a utilizar los números y el gesto de las manos en entrevistas y retransmisiones en directo, convirtiéndolo en un movimiento popular y muy reconocible que, sin duda, ha causado sensación entre los más jóvenes.

Desde entonces, el six-seven se ha transformado en un meme presente en todas las redes sociales: ha generado retos, vídeos virales y, de paso, ha conseguido sacar de quicio a profesores, padres y madres que todavía no entienden del todo qué significa.

Qué significa

El significado de este nuevo concepto que se ha colado en nuestro día a día es mucho más sencillo de lo que parece. Lejos de ser algo complejo o misterioso, el 6-7 se usa de forma muy cotidiana, así que su sentido no está tan alejado de algunas de las expresiones que ya utilizamos a diario.

En la práctica, los jóvenes lo utilizan en conversaciones con amigos y cada vez más también con familiares como sinónimo de más o menos, regular o del clásico ni bien ni mal.

Es decir, esta expresión funciona como un indicador de duda, indiferencia o falta de certeza sobre el estado de algo. Y ahora que ya sabes lo que significa, quizá sea el momento de empezar a colarla tú también en tus frases.

¿Quiénes son la generación Alfa?

La generación Alfa agrupa a los nacidos a partir del año 2010, lo que los convierte en los más jóvenes de la actualidad. Aunque aún vayan al colegio, han crecido rodeados de tecnología desde sus primeros años, lo que influye a su forma de comunicarse, aprender y entretenerse.

A diferencia de generaciones anteriores, los Alfa tienen un acceso casi total a la información y se adaptan con facilidad a las nuevas plataformas digitales. Esto también les convierte en los mayores consumidores de tendencias virales, memes y expresiones que se popularizan rápidamente como es el caso de six-seven.