La preboda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: un lugar especial y el look de la novia

La cuenta atrás para una de las bodas del año ya ha comenzado. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan este sábado 4 de octubre en un enlace que reunirá a numerosos famosos y a la alta sociedad española.

Pero antes de darse el Sí, quiero, los novios han celebrado su preboda con su círculo más íntimo en un lugar cargado de significado para el jinete.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan | Gtres

La pareja ha congregado en el Cortijo La Motilla, situado en Carmona (Sevilla), en la finca de Las Arroyuelas, donde se celebrará la boda tras la ceremonia en la iglesia del Cristo de los gitanos, a sus seres queridos. Este lugar, cuyo origen se remonta al siglo XVI, pasó a formar parte de la Casa de Alba y perteneció a Luis Martínez de Irujo, primer marido de la duquesa Cayetana de Alba y tal y como apunta ¡HOLA!, allí celebraban Navidades entre otras reuniones.

Una de las primeras invitadas en llegar a la preboda ha sido Amina, la hija que Cayetano comparte con Genoveva Casanova, y que se espera que lleve del brazo a su padre en su boda.

Amina Martínez de Irujo llegando a la preboda de su padre Cayetano | Gtres

En cuanto al vestido que lució Bárbara en este acto, se trata de un conjunto blanco de dos piezas de la marca Santa Bato. El top sin mangas es con escote barco y enmarcado por un fajín y la falda cae a la altura de los tobillos.

Ya con todos los preparativos listos, Cayetano y Bárbara cuentan por horas su gran enlace en pleno corazón de la capital hispalense que verá llegar a 240 invitados aproximadamente.