Pilar Rubio zanja rumores de crisis y presume de la nueva faceta de Sergio Ramos como diseñador: "Se le da bien todo"

Pilar Rubio ha vuelto a acaparar todas las miradas, esta vez como protagonista de una nueva campaña de bikinis junto Selmark, marca con la que lleva varios años trabajando, atrevidos con estampados llamativos que prometen mucho para este verano.

Fiel a su estilo, la presentadora posó con una gran sonrisa y una actitud segura que demuestra que está en uno de sus mejores momentos. A sus 48 años, Pilar sigue siendo todo un referente.

Pilar Rubio ante las cámaras en un evento | Gtres

Durante el evento, como era de esperar, las preguntas no solo giraron en torno a la moda. Su marido, Sergio Ramos, volvió a colarse en la conversación por sus múltiplesproyectos más allá del fútbol. Y es que el sevillano no deja de reinventarse: además de su carrera deportiva, también ha explorado la música, llegando incluso a lanzar canciones, y ahora, se ha adentrado en el mundo de la moda diseñando prendas exclusivas.

Pilar, entre risas, reconocía lo difícil que es seguirle el ritmo: "Calla, calla, es que como mi marido hace tantas cosas, no sabía por dónde ibas", confesaba divertida. Aun así, no dudó en mostrar su orgullo al hablar de él, especialmente por detalles como que haya puesto su nombre a una sudadera, "Pilar Negro". "Se le da bien todo", aseguraba.

La pareja, que se dio el "sí, quiero" en 2019 en una mediática boda en Sevilla, sigue demostrando que su relación atraviesa un momento sólido. Hace apenas unas semanas, Pilar felicitaba a Sergio por su 40 cumpleaños con un mensaje lleno de amor en redessociales: "Eres el pilar de esta familia y no podríamos estar más orgullosos de ti".

Un gesto que, según algunos medios, habría servido para acallar rumores de crisis que han surgido en varias ocasiones. Sin embargo, ella lo ha vuelto a dejar claro ante las cámaras: "No hay nada, todo bien". Y con una sonrisa, remataba: "Somos dos pilares en la familia".