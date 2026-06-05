Esther Doña reaparece en Madrid en una etapa muy tranquila: su vida en Portugal y su nueva ilusión en el amor

La vida de Esther Doña ha dado un gran giro en los últimos años. Seis años después del fallecimiento del marqués de Griñón, con quien estuvo casada hasta su muerte en 2020, la empresaria parece haber encontrado de nuevo la estabilidad sentimental lejos de España y del foco mediático.

Tras protagonizar una de las rupturas más comentadas de la crónica social con el juez Santiago Pedraz, con quien llegó a comprometerse, Esther decidió dar un paso atrás en su exposición pública. La inesperada separación, en el verano de 2022, marcó el final de una relación que parecía consolidada.

Sin embargo, el amor volvió a llamar a su puerta en 2024 de la mano de Joao, un empresario portugués y padre de dos hijos. Después de un tiempo manteniendo una relación a distancia, la socialité tomó una importante decisión personal y se trasladó a Portugal, donde ha comenzado una nueva etapa centrada en su vida junto a su pareja.

Te contamos todos los detalles sobre su reaparición por Madrid y sus breves declaraciones sobre cómo se encuentra con su nueva vida. ¡Vamos a ello!

Esther Doña | Gtres

Su vuelta a Madrid

Alejada desde hace meses de los eventos sociales en España, Esther Doña ha reaparecido este miércoles en Madrid con una imagen renovada y una evidente sonrisa. La empresaria acudió al acto de primer aniversario de Black Roan, la firma de sastrería a medida fundada por su marido Julián Porras-Figueroa y Pipi Suárez Garzón.

En su estancia en la capital, la modelo ha confirmado que actualmente reside en Portugal, país al que se trasladó tras consolidar su relación con Joao, el empresario portugués con el que comparte su vida desde hace más de un año.

Esther Doña | Gtres

"Estoy muy feliz en Portugal, estoy viviendo allí", aseguró con naturalidad, explicando así el motivo de su ausencia en la agenda social madrileña. De hecho, reveló que su visita a España iba a ser breve: "Vine solo por dos días, disfrutando unos días de Madrid y ya, me marcho mañana", dejando claro que "estoy encantada en Portugal".

Aunque prefirió mantener la discreción respecto a su relación sentimental, sí dejó claro que atraviesa un momento bonito, afirmando que está "todo muy bien" en su vida actual, alejada de los focos y de la presión mediática que marcó algunas de sus etapas anteriores.

Más sobre su vida

Instalada en Portugal desde hace ya dos años, Esther ha logrado construir una rutina alejada de la exposición mediática constante que marcó muchos de sus años en España. Aunque mantiene vínculos con Madrid, la empresaria ha encontrado en Portugal la estabilidad personal que llevaba tiempo buscando junto a su actual pareja, Joao.

A través de sus redes sociales, comparte algunas pinceladas de su día a día: viajes, trabajo, eventos y momentos de ocio, reflejando una faceta cada vez más vinculada al mundo de la moda, la belleza y el lifestyle.

Esther Doña | Gtres

La malagueña tomó la decisión de trasladarse a Portugal después de varios meses manteniendo una relación a distancia con el empresario portugués, una apuesta personal que no podría haber resultado mejor. Adaptada por completo a su nueva vida, compagina sus proyectos profesionales con una etapa sentimental especialmente tranquila y estable.