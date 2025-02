Paz Vega habla de su casual encuentro con la reina Letizia en Ikea: "Muy divertido y muy curioso"

La actriz y directora Paz Vega ha desvelado una anécdota curiosa que vivió recientemente: su inesperado encuentro con la reina Letizia en la cola de Ikea. Y lo ha hecho desde la alfombra roja de los Premios Carmen del Cine Andaluz celebrados en Córdoba.

Paz Vega en los Premios Carmen del cine andaluz | Gtres

La actriz ha compartido cómo fue este sorprendente momento, que ha definido como "estupendo, muy divertido y muy curioso". El encuentro se produjo de manera completamente casual mientras Paz Vega hacía sus compras en Ikea.

Lo que más le llamó la atención fue que la Reina la reconociera y se dirigiera a ella de manera cercana. "Eso te sorprende, eso te sorprende", ha confesado la actriz, aún asombrada por el gesto de Letizia. Este curioso encuentro muestra una vez más el lado más cercano y natural de la reina Letizia.

Paz Vega, que ha acudido a la gala en calidad de nominada a Mejor Dirección Novel por su película Rita, se ha mostrado de muy buen humor al compartir esta anécdota, destacando lo inesperado y natural del momento. Aunque no ha revelado más detalles de la conversación, ha dejado claro que fue un momento que no olvidará.

Paz Vega en los Premios Carmen del cine andaluz | Europa Press

Paz Vega también ha sido preguntada sobre qué cree que ocurrirá con la nominación de Karla Sofía Gascón en los Premios Oscar tras la polémica que ha surgido en torno a los comentarios de la intérprete en redes sociales. "Uy, yo no lo sé, no sé. La verdad que no sé qué va a pasar en los Oscar este año", ha respondido con una sonrisa, dejando claro que prefiere centrarse en la celebración del cine andaluz y en los premios más cercanos, como los Goya, donde también está nominada.

La actriz ha aprovechado la gala para hablar sobre el talento en el cine andaluz, destacando la calidad de las producciones y la importancia de seguir apoyando la industria. Además, se ha mostrado emocionada por sus nominaciones y por el crecimiento del cine en su tierra.