El mensaje de Miguel Torres a Paula Echevarría por su 49 cumpleaños, tras la muerte de su padre: "Pase lo que pase"

Este 7 de agosto, Paula Echevarría ha cumplido 49 años. Una fecha muy especial, pero que llega en un momento muy complicado para la actriz... La intérprete perdía recientemente a su padre, Luis Echevarría, que fallecía a finales de julio a los 76 años.

Una dolorosa pérdida que ha llenado de tristeza a la familia, a la que veíamos muy afectada durante el último adiós que dieron a Luis en el tanatorio de Candás, en Asturias.

La actriz se encuentra en estos momentos arropada por el cariño de su familia, cuyos miembros no han dudado en demostrarle públicamente su apoyo en estos momentos tan difíciles. Su marido, Miguel Torres, ha hecho uso de sus redes sociales para dedicarle a la actriz un mensaje lleno de cariño y apoyo.

Miguel Torres y Paula Echevarría en el photocall de Pantene | Gtres

"Deseo de corazón que este nuevo año venga cargado de paz, de fuerza, de momentos bonitos y de muchas sonrisas. Y recuerda que, pase lo que pase, siempre tendrás mi mano, mi abrazo y todo mi amor. Te quiero muchísimo. Feliz cumpleaños", ha escrito en sus stories junto a una bonita foto de la actriz.

Miguel Torres felicita a Paula Echevarría | Instagram

Por su parte, Paula también ha querido hacer uso de sus redes sociales, donde confesaba que este cumpleaños llega "en un momento difícil y con mucho dolor". Aun así, también ha querido dar las gracias por todas las muestras de cariño que ha recibido desde el fallecimiento de su padre.