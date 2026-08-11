El angustioso momento de David Bisbal durante el terremoto en Colombia: "Espero que no pase nada, Dios mío"

David Bisbal ha vivido este lunes un momento de gran tensión. El cantante almeriense, que se encuentra en Colombia por compromisos laborales, ha sentido en primera persona el fuerte terremoto que ha sacudido al país. Un susto que el propio artista ha querido compartir de inmediato con sus seguidores a través de sus historias de Instagram en el mismo instante en el que la estructura comenzaba a temblar.

En las primeras imágenes difundidas por el intérprete de Bulería, se observa la lámpara de un salón balanceándose de un lado a otro a causa de la vibración del edificio en el que se alojaba. De fondo, el propio Bisbal no oculta su angustia ante la situación: "Espero que no pase nada, Dios mío" o "por favor, virgencita", se le escucha decir asustado.

Story de David Bisbal | Instagram

Así lo ha vivido en Bogotá

Horas más tarde, ya con la situación bajo control y más calmado en su alojamiento, el almeriense ha reaparecido en redes sociales para detallar cómo ha transcurrido el incidente en la capital. Aunque en Bogotá el seísmo ha provocado escenas de nerviosismo, las consecuencias no han alcanzado la gravedad registrada en otras zonas del país, donde todavía se evalúa el alcance de los daños.

"Hola, mi gente. Bueno, pues lo cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá ha sido un poco de pánico al principio", comenzaba explicando el artista. "En seguida me di cuenta de que, tras un minuto aproximadamente, todo acabó. Empezaron a sonar un montón de alarmas por protocolo de otros edificios colindantes al mío y, por suerte, en Bogotá no ha sucedido nada".

Story de David Bisbal | Instagram

Consciente de la gravedad del seísmo en otros puntos de la geografía colombiana, Bisbal no ha dudado en enviar un mensaje de apoyo a quienes peor lo están pasando: "Ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que en Cali, en otra provincia del interior, ha sido muy fuerte. Desde aquí quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas. Estamos todos con el corazón en un puño, así que os mando un abrazo muy fuerte".

Story de David Bisbal | Instagram

El extriunfito ha querido ir un paso más allá en su compromiso y ha utilizado sus perfiles oficiales para difundir teléfonos de emergencia y canales de asistencia destinados a todas aquellas personas que requieran ayuda tras la catástrofe.