Poty Castillo, "descolocado" por la muerte del padre de Paula Echevarría, cuenta cómo está su amiga

Paula Echevarría está viviendo uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre, Luis Ángel, a los 76 años. Muy unida a él, la actriz ha compartido públicamente en varias ocasiones el cariño y la admiración que sentía hacia el que ha sido uno de los pilares fundamentales de su vida. "Tengo el corazón roto… Intentaré recomponerlo pegando cada trozo, pero sé que no quedará igual… Ya nunca será el que era… porque me faltas tú, papi", escribía Paula en un post de Instagram.

En el tanatorio de la localidad asturiana de Candás, donde vivía, y en el funeral posterior, se reunieron familiares, amigos y vecinos para dar el último adiós a Luis Ángel. Días después, siguen llegando mensajes de cariño de personas cercanas a Paula, entre ellas Poty Castillo, amigo desde hace muchos años.

Poty Castillo celebrando su cumpleaños junto a Paula Echevarría | Gtres

Poty detalla cómo se encuentra Paula Echevarría

El coreógrafo ha sido, junto a la presentadora Eva Ruiz, el maestro de ceremonias de la 41ª Gala contra el Cáncer, celebrada en Marbella y organizada por la Asociación Española contra el Cáncer.

Desde allí, en declaraciones exclusivas a Europa Press, ha contado que la muerte de Luis Ángel les ha dejado a todos "descolocados", que "estaba un poquito enfermo", pero confiesa que no se esperaban el triste desenlace tan pronto. Lo ha definido como "un gran amigo, un gran hombre y un gran padre".

Poty Castillo junto a Paula Echevarría | Gtres

Sobre Paula, quien también estaba invitada a la gala, comenta que ha podido hablar con ella y que está "destruida". Y no ha dejado pasar la ocasión para mandar un mensaje de apoyo a la familia: "Le mandamos desde aquí a Paula un beso y un abrazo muy grande. Y todo nuestro cariño a Elena y a toda la familia".

El mensaje de agradecimiento de Paula Echevarría

Miguel Ángel Silvestre, Ana Obregón, India Martínez, Amaia Salamanca, Pastora Soler y Malú, son solo algunos de otros rostros conocidos que han querido mostrar su apoyo a su amiga a través de las redes sociales. También su hija, Daniella, le ha comentado: "Hemos tenido al mejor".

Como respuesta, Paula ha compartido este domingo en las historias de Instagram una publicación para agradecer todos los mensajes que le han llegado: "Nos habéis llenado el corazón de amor", ha escrito la intérprete.

Asimismo, se ha dirigido a todo el personal sanitario que ha cuidado de su padre "durante todo este largo y duro proceso" y "por tirar de él con uñas y dientes", unas palabras de las que se deduce que llevaba tiempo enfermo. Y se ha acordado de aquellos quienes han estado al lado de su madre, cuidando a la cuidadora, "que tanto os necesitaba".