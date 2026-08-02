El emotivo mensaje de Sara Carbonero a Paula Echevarría tras la muerte de su padre: "Siempre hay un después. Aunque nunca volvamos a ser las mismas"

Paula Echevarría atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras el fallecimiento de su padre, Luis Echevarría, a los 76 años. Después de despedirse de él con un desgarrador mensaje en redes sociales, la actriz ha recibido numerosas muestras de cariño, entre ellas la de una persona que sabe muy bien lo que significa enfrentarse a una pérdida así: Sara Carbonero.

La periodista, que el pasado mes de abril perdió a su madre, Goyi Arévalo, no ha dudado en dedicar unas emotivas palabras a su amiga tras leer su publicación. "Te abrazo muy fuerte, Paula, querida amiga. No tengas ninguna duda de que él estará contigo. Lo notarás. Siempre hay un después. Aunque nunca volvamos a ser las mismas. Te quiero mucho", ha escrito.

Publicación de Instagram de Paula Echevarría | Instagram

Un mensaje cargado de sensibilidad que refleja la complicidad entre ambas y que cobra un significado especial teniendo en cuenta que Sara vivió hace apenas unos meses un duro proceso de duelo por la muerte de su madre.

Las palabras de Carbonero se han sumado a las de otras muchas caras conocidas que han querido mostrar su apoyo a Paula Echevarría en estos difíciles momentos. Ana Obregón, Eva González, Nuria Roca, Mónica Carrillo, Georgina Rodríguez o Lara Álvarez han sido algunas de las personalidades que le han trasladado públicamente su cariño y sus condolencias.

Con este gesto, Sara Carbonero ha querido estar al lado de Paula Echevarría en un momento especialmente doloroso, compartiendo un mensaje de esperanza nacido de su propia experiencia con el duelo.