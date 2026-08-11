Eclipse solar: cómo hacer el escudo protector de la NASA para que los niños no se quiten las gafas

El evento astronómico del siglo ya está aquí. Este miércoles se vivirá un hecho histórico: un eclipse solar total visible desde España, un fenómeno que no se repetía en nuestro país desde 1905. La expectación es máxima tanto entre adultos como entre los más pequeños, pero observar el Sol requiere tomar precauciones estrictas. Para disfrutar de la experiencia sin riesgos, resulta imprescindible contar con gafas de protección especializadas con certificación ISO 12312-2 y no quitárselas en ningún momento.

El gran reto en los hogares con niños pequeños es la disciplina. Los niños no siempre comprenden la gravedad de las lesiones oculares que puede causar la radiación solar ni el peligro de mirar al cielo sin protección. Un despiste, un roce involuntario o el simple gesto de querer colocárselas bien puede hacer que las gafas se caigan o dejen huecos al descubierto.

Para garantizar una seguridad total, el proyecto educativo de la Dirección de Ciencias de NASA Langley ha diseñado una solución tan eficaz como divertida: un escudo protector casero hecho con un plato de papel que bloquea la luz periférica y evita que las gafas se muevan.

Familia viendo un eclipse | iStock

Un "escudo" para bloquear la luz por completo

La idea principal de esta manualidad es ampliar la superficie de cobertura de las gafas tradicionales. Al encajar las lentes homologadas dentro de un plato de papel rígido, se elimina cualquier hueco lateral o superior por el que los niños pudieran intentar mirar de reojo fuera del filtro solar.

Materiales que vas a necesitar

Gafas para eclipses homologadas (con sello de especificación ISO 12312-2 en perfecto estado).

Un plato de papel (de tamaño mediano o grande).

Tijeras.

Cinta adhesiva transparente.

Lápiz, bolígrafo o rotulador.

Opcional: Una cinta, cuerda o goma elástica, y pinturas para decorar.

Paso a paso

Antes de empezar, un adulto debe inspeccionar minuciosamente las gafas del eclipse para comprobar que el filtro solar no tenga arañazos, fisuras ni perforaciones.

1. Apoya el plato de papel boca arriba sobre una mesa y coloca las gafas en el centro para comprobar el ajuste.

2. Con el lápiz o marcador, dibuja la silueta exterior de las gafas sobre el plato. A continuación, marca con cuidado la posición exacta de las dos lentes de filtro (sin tocar la superficie del visor) y la ubicación donde se conectan las patillas.

3. Recorta los dos orificios correspondientes a los visores y haz dos ranuras laterales a la altura de las patillas.

4. Pasa las patillas de las gafas a través de las ranuras laterales. Asegúrate de que las lentes de filtro queden perfectamente alineadas con las aberturas que has recortado en el plato y que el cartón de las gafas cubra por completo los bordes del corte, sin dejar rendijas abiertas.

5. Recorta una parte en forma de triángulo en la parte inferior del plato para que encaje cómodamente sobre la nariz y permita al niño respirar con normalidad. Para los más pequeños, un triángulo estrecho suele funcionar mejor.

6. Pega el marco de cartón de las gafas al plato de papel por la cara posterior con cinta transparente para que no se muevan. Importante: Pega únicamente sobre el cartón, jamás sobre el visor o filtro solar.

7. Los niños pueden colorear o decorar la parte delantera del plato para convertir la protección en una máscara espacial divertida.

Niña viendo un eclipse | iStock

El truco extra para los más pequeños

En el caso de niños de muy corta edad, las patillas de las gafas suelen quedar demasiado holgadas sobre las orejas y corren el riesgo de resbalar.

Para resolverlo, la NASA sugiere prescindir de las patillas sobre las orejas: se recortan unos pequeños orificios a los lados del plato de papel y se pasa una goma elástica o cinta para sujetar la máscara alrededor de la cabeza. De este modo, la pantalla protectora quedará ajustada de forma firme y cómoda, permitiéndoles disfrutar del fenómeno con máxima seguridad.

Revisión final de seguridad: Antes de salir a ver el eclipse, un adulto debe comprobar individualmente la máscara de cada niño frente a una fuente de luz suave para verificar que no exista ningún hueco por el que se filtre la luz solar.