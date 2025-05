Lolita, Rosario y Alba recuerdan a Antonio Flores en el 30 aniversario de su muerte: mensajes cargados de sentimiento

Tal día como hoy, el 30 de mayo de 1995, Antonio Flores, hijo de Lola Flores y Antonio González El Pescaílla, fallecía a los 33 años de edad. Una muerte muy dura, que se produjo tan sólo 15 días después del fallecimiento de su madre, Lola Flores, también conocida como La Faraona, víctima de un cáncer de mama.

Este viernes, se cumplen 30 años de aquel día. Tres décadas que, sin embargo, parecen haber pasado como si fuera ayer. Antonio Flores se fue demasiado pronto, pero hoy, su familia le tiene más presente que nunca. En sus redes sociales, la familia Flores ha compartido recuerdos, fotografías y mensajes cargados de amor y nostalgia por el treinta aniversario de la muerte de Antonio. Un homenaje íntimo y sincero que demuestra que, aunque los años pasen, hay ausencias que nunca dejan de doler.

Rosario, Antonio, Lola Flores y Lolita | Gtres

Uno de los mensajes más conmovedores ha sido el de su hermana Lolita. La mayor de los hermanos ha querido recordar a Antonio con unas palabras profundamente emotivas en su cuenta de Instagram: "Que puedo decirte que no te haya dicho en sueños, que no te diga cada vez que te veo en la naturaleza, Antonio que me falta por decirte, seguro que aún me quedan cosas que se me ocurrirían para decirte., para reírnos, para llorar y para escribir canciones, la espina la tengo yo clavada desde hace 30 años y la tendré hasta que me muera, el mejor el mas bueno el más guapo, el más generoso: tú, mi hermano te quiero".

A este mensaje ha respondido su hija, Elena Furiase, quien también ha querido sumarse al recuerdo de su tío con una frase breve pero llena de significado: "Por siempre jamás".

La que también ha querido ser breve ha sido Rosario, que ha recordado a su hermano con pocas palabras, pero llenas de sentimiento: "Hace 30 años que te fuiste, parece mentira… Media vida sin ti, pero a mi lado como un ángel. Te quiero hermano mío, siempre a mi lado".

Rosario Flores ha confesado, en más de una ocasión, que tras la muerte de su hermano, una parte de ella se fue con él. Y es que, estando embarazada de su primera hija Lola, la cantante vivió uno de los peores momentos de su vida: primero la muerte de su madre, y dos semanas después la de su hermano.

Antonio Flores siempre ha sido considerado el más rebelde y bohemio de la familia. Tanto es así, que nunca ha ocultado su afición por el mundo de la noche y desenfreno. A pesar de esto, fue la música la que le convirtió en un artista único. Con un estilo marcado por el rock y el flamenco, el compositor ha dejado canciones que aún suenan en los coches, discotecas...En definitiva, un legado inolvidable, y que hoy, continúa su hija Alba.

Conocida por sus papeles en series como La casa de Papel, Alba está inmersa en uno de los proyectos más importantes de su vida: rendir homenaje a su padre en Flores para Antonio, una película documental que hace un recorrido por la vida del artista con su hija como narradora.

Con motivo del aniversario de la muerte de su padre, la actriz también ha querido recordarlo en su cuenta de Instagram, donde ha compartido un emotivo vídeo de su infancia al que ha acompañado de una especial dedicatoria: "Jamás habría imaginado que 30 años después de que se fuera me iba a sentir más cerca de él que nunca. La magia del cine. Hoy le mando flores especialmente bien acompañada de la mano de toda nuestra familia, de nuestras amistades y también junto a todo el equipo de nuestra peli. Gracias por todo lo que nos sigues dando, Papá."

Treinta años después, Antonio está más presente que nunca. Su legado y recuerdo es eterno. Y, copiando las palabras de su hija Alba, solo queda dar las gracias: "Gracias Antonio, por todo lo que nos sigues dando".