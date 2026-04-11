Patricia Cerezo anuncia la fecha de su boda con Kiko Gámez: "Quiero que haya sorpresas ese día"

En uno de los momentos más dulces de su vida y ultimando los preparativos de su boda con Kiko Gámez después de casi cinco años de relación, Patricia Cerezo no se ha perdido este jueves la celebración del 46 cumpleaños de su amigo Juan Peña en el Teatro Kapital de Madrid.

Radiante, y sin ocultar lo ilusionada que está en plena cuenta atrás para dar el Sí, quiero, la periodista ha revelado por fin la fecha de su enlace con su pareja y algunos detalles del que promete convertirse en el día más especial de sus vidas.

"La boda será en Madrid y en muy poco, además, en tres meses casi. El 10 de julio", ha anunciado con una sonrisa, explicando que será una ceremonia civil porque "ya me casé en su momento por la Iglesia -con el presentador Ramón García, padre de sus hijas Natalia y Verónica- y bien hecho está".

"Así que bueno, pues es una fiesta, es un compromiso, y una celebración del amor", ha expresado emocionada.

Kiko Gámez y Patricia Cerezo | Europa Press

Intentando mantener el secreto mejor guardado, el vestido de la novia, Patricia no ha querido adelantar ningún detalle de su look nupcial porque, como ha explicado, "no lo saben ni mis amigas, que están muy pesadas y preguntan. Quiero que haya sorpresas ese día".

"Yo hay días que digo, nos faltan un montón de cosas, falta muy poco tiempo, me agobio. Pero por otro lado, creo que más que la primera o la segunda boda, es la edad. Y la edad te da un poquito más de calma en las cosas. Y bueno, está todo en buenas manos, está todo organizado", ha asegurado, reconociendo que sus hijas están siendo de gran ayuda para que todo salga a la perfección el gran día.

¿Le están organizando una despedida de soltera sus amigas, entre las que se encuentran nombres como Genoveva Casanova, Paloma Cuevas, Nuria Roca, o Almudena del Pozo? Como ha asegurado, "ya sabéis que ahí soy más discreta y no sé si tengo despedida, no tengo ni idea".

Patricia Cerezo | Gtres

Sobre su exmarido, ha comentado, presumiendo de la buena relación que tienen, que "con Ramón muy bien. Siempre, desde hace ya, o sea, muchos años, y desde que estamos separados, que ya son unos cuantísimos largos, siempre habrá buena relación, pero vamos, hasta el resto de nuestros días. Yo lo recomiendo, hay que llevarse muy bien, y sobre todo cuando no hay motivos para lo contrario".

Además, en declaraciones exclusivas a ¡Hola!, Patricia ha revelado que aunque no podrán irse de luna de miel justo después de su Sí, quiero porque ella tiene mucho trabajo en julio, sí se irán de viaje en agosto "a un sitio bastante especial, exótico y lejano". "Vamos a acabar en una playa paradisiaca para no hacer nada", ha confesado.