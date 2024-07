Patricia Cerezo, ilusionada con Kiko Gámez, siembra la duda de una posible boda: "Ya veré lo que respondo"

El pasado julio de 2021 salía a la luz el divorcio entre Patricia Cerezo y Ramón García. Una noticia que sorprendía ya que ambos llevaban separados meses y ellos mismos aseguraban ante las cámaras que lo habían llevado con mucha discreción y naturalidad, tal y como vimos en la graduación de su hija.

Meses más tarde, ella rehacía su vida, pero evitaba hablar en los medios sobre su nuevo noviazgo. Tiempo después, conocíamos que la colaboradora de televisión comparte su vida con Kiko Gámez. Aunque siempre ha evitado la exposición pública, no se ha escondido ante las cámaras y han sido veces contadas las que les hemos podido ver juntos y lo cierto es que no pueden estar más enamorados.

Este fin de semana, Patricia se ha dejado ver en el concierto de Karol G y le hemos preguntado si le gustaría volver a pasar por el altar con él... Y ¡atención! porque no lo ha negado: "Hasta que no me lo pida, ya veré yo lo que respondo".

La periodista ha querido dejar claro que está "muy contenta" con su pareja y que juntos tienen "un proyecto de vida y que la idea es que dure siempre". Y es que, Patricia ha confesado estar en una etapa un "poquito empalagosa".

"Celebrar el amor creo que es lo más bonito", terminaba por apuntar, dejando abierta la posibilidad de pasar por el altar si se lo propone.

Respecto al enlace de su amiga Paloma Cuevas y Luis Miguel, Patricia ha explicado que aunque no tiene conocimiento de la misma, "yo lo que le haga feliz a Paloma, yo feliz también" y que sin duda, "ahí estaremos" si finalmente pasan por el altar.