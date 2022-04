Las continuas disputas entre padre e hija han dejado prueba todos estos años de la evidente mala relación que llevan arrastrando Meghan Markle y Thomas Markle. Tanto es así que este pasado verano el progenitor de la exactriz anunció incluso su intención de llevar al príncipe Harry y a su propia hija ante la justicia por su temor por no poder conocer a sus nietos.

Ahora, una nueva lanza por parte del de 77 años vuelve a avasallar a la duquesa de Sussex. Y es que, el reciente canal de Youtube que este ha montado junto a su gran amigo, el fotógrafo, Karl Larsen, ha sido el medio a través del cual le ha lanzado otra pullita a su hija.

'Remarkable Friendship' es el nombre con el que ambos han denominado al canal que catalogan como entretenimiento. Un espacio donde en su tercer episodio han hablado sobre el reciente incidente protagonizado por Will Smith y Chris Rock en los Premios Oscar pero en el que tampoco han dejado pasar la oportunidad de tratar un tema que a uno de los dos le es mucho más cercano.

Y es que, han encaminado su conversación hacia el homenaje celebrado el pasado 29 de marzo al duque de Edimburgo donde, entre los más de 500 invitados, no hubo ni rastro de Harry y Meghan.

Una notable ausencia sobre la que Larsen no desaprovechó el momento para opinar: ''No sé tú, pero de veras que yo estoy completamente en shock con lo de que el príncipe Harry no haya hecho acto de presencia'', expresó dirigiéndose al abuelo de Archie y Lilibeth, quien hizo uso de ese cebo para atacar a los duques de Sussex.

''Pues sí, que asistieran y homenajearan al príncipe Felipe por toda una vida de servicio al Estado era muy importante para la reina, y al no haberse presentado le han dado un bofetón'', confesó Markle, añadiendo posteriormente que le parece ''imperdonable'' y que no deberían ''excusarles''.

''Bueno, yo odiaría pensar que, tal vez, fue tu hija Meghan la que le dijo a Harry: 'Tú verás si quieres ir al homenaje del hombre que supuestamente te dijo que no te casases con una actriz y que solo salieses con ella y...'. Quizá esa fue la razón. No lo sé'', fueron las palabras que manifestó el conocido fotógrafo, a las que el retirado director contestó: ''Yo tampoco sé cuál ha sido la razón, pero no hay excusa. Es una bofetada a la reina y con eso ya es terrible''.

