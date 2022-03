Will Smith se esconde así en sus primeras imágenes tras la agresión a Chris Rock en los Oscar 2022

El bofetón más famoso ya ha marcado un antes y un después en la historia de los Premios Oscar.

Una esperada ceremonia celebrada en el Teatro Dolby de Los Ángeles donde Will Smith se llevó la codiciada estatuilla a 'Mejor Actor' que se vio ensombrecida por el violento altercado que poco antes vivió con Chris Rock por la desafortunada 'broma' que este le hizo a su mujer, Jada Pinkett.

Un tenso episodio al que días después se le sumó el extenso historial que arrastra el trío y que parece explicar el desagradable incidente que tuvo lugar en la 94º edición de los galardones cinematográficos.

Desde entonces una división de opiniones a favor y en contra de ambos intérpretes han plagado las redes: numerosos rostros conocidos ya han alzado su voz para opinar sobre la agresión, incluido el propio protagonista del puñetazo que a través de sus redes compartió un comunicado en el que se disculpaba por su comportamiento.

Unas palabras entre las que admitió que la violencia es "venenosa" y "destructiva" en todas sus formas pero que ''una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente''.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad'', añadió tras ello.

La primera vez que pudimos verle tras la comentada gala fue en el after-party de los premios en la fiesta de 'Vanity Fair' junto a su mujer y sus hijos. Sin embargo, desde entonces no había vuelto a haber ni rastro del hombre del que más se está hablando estos días.

Hasta ahora que han salido a la luz las primeras imágenes de Smith tras la polémica que ya ha dado la vuelta al mundo. Conduciendo en una de las carretera de Los Ángeles, vemos a un Will completamente irreconocible por la sombra que esconde su rostro.

Will Smith conduciendo | GTRES

Will Smith | GTRES

Seguro que te interesa...

Penélope Cruz se convierte en la protagonista de los Premios Oscar con su elegante y original vestido de Chanel