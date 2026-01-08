Antena 3 Logo Antena 3
Novamas

Gente

¿Qué estás buscando?

CELEBRA SU 88 CUMPLEAÑOS EN ABU DABI

Pablo Urdangarin, sin comentarios sobre la fiesta del rey Juan Carlos (la primera a la que ha asistido Sophia Khan)

Los nietos del rey Juan Carlos viajaron a Abu Dabi para celebrar con él, de forma íntima y familiar, su 88 cumpleaños. A su llegada al aeropuerto tras la celebración, Pablo Urdangarin atendió brevemente a la prensa, evitando hacer comentarios sobre el encuentro.

Pablo Urdangarin, en el aeropuerto

Vídeo: Europa Press Foto: Europa Press

Publicidad

Marta Picazo
Publicado:

Como ya ocurrió en 2024, algunos de los nietos del rey Juan Carlos han hecho las maletas esta Navidad y han viajado hasta Abu Dabi para celebrar con él su 88 cumpleaños.

Los reyes Felipe y Letizia con los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía
Los reyes Felipe y Letizia con los reyes eméritos, Juan Carlos y Sofía | Gtres

Hasta allí se han desplazado Froilán y Victoria Federica; Pablo, Juan, Miguel e Irene Urdangarin, así como las parejas de los hijos de los exduques de Palma: Johanna Zott (novia de Pablo), Olympia Beracasa (novia de Miguel) y Sophia Khan, que ha debutado en un evento familiar meses después de salir a la luz su discreta relación con Juan, el mayor de los hijos de Cristina e Iñaki.

Un cumpleaños que el Emérito ha disfrutado rodeado de toda su familia. Tras la fiesta, las cámaras han captado a Pablo Urdangarin a su llegada al aeropuerto junto a su novia, Johanna Zott. Demostrando una vez más su buena educación, el hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha atendido a la prensa, aunque ha preferido no pronunciarse ni revelar ningún detalle sobre el cumpleaños de su abuelo: "Bien, gracias, pero no tengo nada que decir, gracias".

Pablo Urdangarin, en el aeropuerto
Pablo Urdangarin, en el aeropuerto | Europa Press

Un cumpleaños muy diferente al del año pasado, y es que si el año pasado don Juan Carlos celebraba sus 87 por todo lo alto organizando una fiesta multitudinaria, estos 88 ha decidido celebrarlos de forma íntima y en familia.

Blanca Romero confirma su relación con Quique Sánchez Flores: "Lo mejor de mi año"

Blanca Romero
Novamas» Gente

Publicidad

Publicidad