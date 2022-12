Pablo López confiesa lo importante que es su madre en su vida para no perder el rumbo

El cine Capitol de Madrid se ha convertido en el escenario desde donde este jueves ha tenido lugar la decimosexta edición de Los Premios Cinfa '¡Buenos días, Javi y Mar!' Por un mundo mejor, una gala benéfica donde Cadena 100 ha galardonado a todos aquellos héroes anónimos que luchan y trabajan por una sociedad más humana. Una cita que ha contado con la presencia de Pablo López, quien ha tenido un papel muy significativo en una noche de lo más especial.

El coach de 'La Voz', el programa de Antena 3 que emite este viernes su gran final en directo, no ha dudado en dedicarle unos minutos a los micrófonos de Europa Press, con quienes ha hecho balance de este año 2022: "He aprendido muchísimo de todas las cosas que he vivido, de la gente que he conocido y de los abrazos tan bonitos que me he llevado", confiesa, pidiéndole así a un próspero 2023 "mucha salud".

El artista malagueño cuenta con un cuantioso séquito de fans pero aún así asegura que consigue mantener los pies en la tierra y no perder el rumbo gracias a la mujer de su vida: su madre. Sin poder parar de reír a carcajadas, Pablo López asegura que "tengo una madre que me mira dos veces y me cago vivo", expresa entre risas sobre el motivo por el que logra no descarrilarse.

Sin embargo, lo cierto es que para quien no ha tenido palabras ha sido para su novia, Laura Rubio, puesto que el cantante ha preferido guardar silencio evitando pronunciarse así sobre su relación. Y es que, al preguntarle si termina el año enamorado, el andaluz revela que "enamorado estoy desde que nací".