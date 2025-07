Así es Laura Rubio, la mujer con quien se ha casado Pablo López: cantante, malagueña y participante de La Voz

Es una de las sorpresas del verano en el mundo de la crónica social: Pablo López y Laura Rubio se han casado en secreto. Así lo anuncia en exclusiva el portal Look, que ha podido hablar con un testigo de la boda que se celebró este pasado 19 de julio en la Basílica de Jesús de Medinaceli, en Madrid.

Siempre llevando su relación discretamente, los cantantes se dieron el sí, quiero rodeados de sus familiares y amigos más cercanos. Tal y como se puede ver en una de las fotos que publica el citado medio, eran muy pocos invitados, evidenciando el carácter íntimo de la celebración. No estaban ni famosos, ni compañeros de profesión, ni había un gran despliegue.

La boda empezó a las 13 horas. Laura escogió un vestido sin mangas y unos zapatos blancos con "mucho tacón", mientras que Pablo se decantó por vestir un traje azul marino con una camiseta negra. Según siempre la fuente de Look, la pareja actuó con normalidad y, al acabar la ceremonia, saludó a las personas que había a las puertas de la iglesia y se fueron en una furgoneta. Por ahora, no se saben más detalles de esta celebración y no ha trascendido si dentro de unos días habrá una fiesta con sus amigos.

Laura Rubio y Pablo López | Cordon Press

¿Quién es Laura Rubio?

La historia de Pablo y Laura se remonta al año 2017, cuando ella decidió presentarse al casting de La Voz. La seleccionaron para las audiciones a ciegas y logró que Pablo, que estaba como coach, diese la vuelta a su silla. Por aquel entonces, ella tenía 23 años y su objetivo era hacerse un hueco en el mundo de la música, su pasión. Fue integrante del equipo de Pablo y, aunque no ganó, se quedó a las puertas, ya que consiguió llegar hasta la semifinal.

Pablo López, coach de La Voz | Gtres

Laura es de Málaga (como su marido) y tiene 32 años, es decir, que se lleva nueve años con Pablo. Tras finalizar su andadura por La Voz, borró sus redes sociales y durante este tiempo ha seguido su carrera con total discreción y alejada del primer plano mediático. Una decisión que encaja perfectamente con el tipo de boda que han celebrado hace dos días.

Uno de los recientes trabajos que ha trascendido, según informa la revista Clara, es que fue corista de Ed Sheeran en su actuación en la gala de Los 40 Music Awards.

La relación de Laura Rubio y Pablo López

Unos años después de coincidir en un plató de televisión, Laura y Pablo empezaron su relación, manteniendo la privacidad como es habitual en ellos. Los rumores empezaron en 2020, en pleno confinamiento por la COVID, cuando ella apareció sin quererlo en un directo que Pablo estaba haciendo desde casa.

Laura Rubio y Pablo López | Cordon Press

Tiempo después, se les pudo ver besándose en el palco del estadio Santiago Bernabéu durante un partido de Champions del Real Madrid y otro día disfrutando juntos de un partido de tenis. Estas han sido algunas de las pocas veces que se les ha visto en público.