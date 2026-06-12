Melyssa Pinto felicita a Mario Casas con un romántico mensaje por su 40 cumpleaños: una muestra de amor

Melyssa Pinto ha tenido un bonito detalle con Mario Casas en una fecha muy especial para el actor. La influencer ha felicitado a su pareja por su 40 cumpleaños a través de sus historias de Instagram, donde ha compartido una romántica fotografía de ambos disfrutando de un paseo.

En la imagen, la pareja aparece caminando de la mano mientras sonríen, una imagen que refleja la complicidad que han mostrado desde que comenzaron su relación. Junto a la fotografía, Melyssa ha querido dedicar unas emotivas palabras al actor: "Por muchos años más celebrando tu vida y viéndote crecer en todos los sentidos. Feliz cumpleaños @mario_houses".

Melyssa Pinto felicitando a Mario Casas por su cumpleaños en instagram | Instagram

Aunque siempre han intentado mantener su relación con discreción, Mario Casas y Melyssa Pinto llevan meses avanzando en su relación. Los rumores comenzaron a finales del año pasado y, desde entonces, han sido bastante prudentes, dejando ver únicamente algunos detalles de su día a día a través de las redes sociales y de sus pequeñas apariciones públicas.

Aunque ambos suelen mantener cierta privacidad respecto a su vida privada, en ocasiones comparten pequeños momentos de su relación. En esta ocasión, la influencer ha querido hacer una excepción para felicitar públicamente al actor y demostrarle todo su apoyo, además de demostrarle cuanto le quiere y lo feliz que están juntos.