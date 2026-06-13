La infanta Cristina cumple 61 años: un repaso de su vida, desde su divorcio hasta su tranquila rutina en Suiza

La infanta Cristina cumple hoy 61 años en una etapa marcada por la estabilidad y la discreción, muy alejada ya de la exposición institucional que protagonizó durante años.

Residente en Ginebra desde hace tiempo, la hija mediana de los reyes Juan Carlos y Sofía ha ido reconstruyendo su vida en un entorno más privado, centrado en el trabajo internacional, la familia y una rutina sin foco mediático.

Su figura, aunque apartada de la agenda oficial de la Casa Real, sigue apareciendo de forma puntual en el entorno familiar más cercano, especialmente en encuentros privados.

Así pues, en este artículo, hacemos un repaso de los últimos años de la infanta Cristina, desde su vida en Suiza hasta su divorcio y su implicación en el caso Nóos. ¡Vamos a ello!

La infanta Cristina | Gtres

Una vida asentada en Ginebra

Ginebra se ha convertido en el principal refugio vital de la infanta Cristina, donde ha establecido su residencia y su entorno cotidiano tras su salida de España. Allí ha desarrollado su actividad profesional vinculada a organismos internacionales, en un contexto mucho más discreto que el que tuvo en su etapa en Barcelona.

La ciudad suiza le ha permitido mantener un perfil bajo, al tiempo que conserva la conexión con España y con su familia, viajando con frecuencia de forma privada para visitas y eventos especiales.

La infanta Cristina | Gtres

Su vuelta a Barcelona

La infanta Cristina prepara su regreso a Pedralbes, uno de los barrios más exclusivos de Barcelona, donde entre 2004 y 2013 residió allí junto a Iñaki Urdangarin en un palacete familiar. En esta ocasión, sin embargo, lo hará en un piso de lujo de 400 metros cuadrados valorado en unos dos millones de euros.

Aunque la vivienda es muy diferente a la mansión en la que vivió durante casi una década, algunos detalles mantienen evocan el estilo del antiguo hogar familiar. Su hijo Pablo Urdangarin supuestamente ya se ha instalado en el piso, adelantando así el regreso progresivo de la infanta a la ciudad.

La infanta Cristina y su hija Pablo | Gtres

Una vez asentada de nuevo en Barcelona, Cristina retomará buena parte de la rutina que mantuvo durante años en la zona. Pedralbes concentra muchos de los lugares ligados a su vida personal y profesional, un regreso que supone también la recuperación de un entorno que siempre ha formado parte de su historia.

El antes y el después del caso Nóos

El caso Nóos marcó un punto de inflexión absoluto en la vida pública de la infanta Cristina y en la imagen de la Casa Real. La investigación se centró en el Instituto Nóos, una entidad sin ánimo de lucro que, según la instrucción judicial, habría recibido contratos públicos presuntamente irregulares a través de convenios con administraciones autonómicas y locales.

La infanta fue imputada en 2014 al sentarse en el banquillo como acusada en un proceso por presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales en calidad de partícipe a título lucrativo. Su presencia en el procedimiento generó una enorme repercusión mediática y supuso un fuerte desgaste institucional, en un momento especialmente delicado para la Corona.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin | Gtres

En 2017, la Audiencia de Palma la absolvió de los delitos que se le atribuían, aunque le impuso una responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo por beneficiarse indirectamente de los fondos del instituto.

Su marido, Iñaki Urdangarin, fue condenado a prisión por varios delitos relacionados con la trama, lo que acentuó aún más el impacto público del caso. A partir de la apertura del proceso judicial y, sobre todo, tras su imputación, su agenda institucional desapareció prácticamente por completo.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin | Gtres

Su papel dentro de la familia real quedó reducido al ámbito estrictamente privado, iniciando una retirada progresiva de la vida oficial que coincidió también con el endurecimiento de los protocolos de la Casa Real en relación con la transparencia y la separación de actividades privadas e institucionales.

El divorcio y una nueva etapa personal

La ruptura con Iñaki Urdangarin supuso uno de los cambios más relevantes en la vida de la infanta Cristina, cerrando una relación de más de dos décadas. El proceso de separación, que se hizo visible progresivamente a partir de 2022, terminó de formalizarse tras años de distanciamiento en los que ya vivían vidas prácticamente separadas.

Tras el divorcio, la infanta ha optado por priorizar la vida de sus cuatro hijos, con quienes mantiene una relación estrecha pese a la distancia. Ese eje familiar se ha convertido en el centro de su rutina, por encima de cualquier otra dimensión pública.

La infanta Cristina junto a su padre y su hermana | Gtres

Sin agenda institucional ni exposición pública relevante, su vida actual se basa en torno a la privacidad, los viajes puntuales a España y el mantenimiento de lazos familiares, sin recuperar protagonismo institucional.

61 años en una etapa de equilibrio

El 61 cumpleaños de la infanta llega sin grandes cambios visibles, pero dentro de una etapa de equilibrio personal consolidado. Su vida actual se mueve entre la discreción y una cierta normalización de su presencia familiar, lejos del foco que la acompañó en otras etapas.

Una fecha simbólica que refleja una evolución clara hacia la privacidad y la estabilidad, sin dejar del todo atrás su condición dentro de la familia real. Desde Novamás, le deseamos un feliz cumpleaños a la infanta.