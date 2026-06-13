La emoción de David Beckham en el Paseo de la Fama en Hollywood: del beso con Victoria al apoyo de Tom Cruise

David Beckham ya tiene estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El exfutbolista británico recibió este viernes un reconocimiento casi exclusivo para las personalidades del mundo del espectáculo en una ceremonia emotiva y en la que no faltó su mujer Victoria y tres de sus cuatro hijos.

"He vivido momentos asombrosos a lo largo de mi carrera, pero estar aquí, en Los Ángeles, recibiendo una estrella en el mundialmente famoso Paseo de la Fama es realmente increíble", dijo la exestrella de fútbol.

El dueño del Inter Miami explicó que el cine estadounidense, la visión del deporte como espectáculo en EE.UU. y figuras como Michael Jordan lo fueron acercando cada vez más al país norteamericano, al punto de que hoy lo considera su "segunda casa".

David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood | Gtres

Una de las estrellas que estuvo presente fue su amigo Tom Cruise, que ofreció un discurso en el que reconoció el aporte de Beckham al crecimiento del fútbol en EE.UU.: "Hay que entender que, cuando David llegó por primera vez a Los Ángeles, este momento habría parecido completamente imposible. No habría un Messi en esta liga si David Beckham no hubiera decidido venir primero. Ese es el impacto que celebramos hoy, no solo una carrera extraordinaria, sino un legado que cambió el rumbo de este deporte".

El actor calificó la historia de Beckham como "digna de Hollywood" al destacar el "trabajo duro y la dedicación" que el exdeportista y empresario ha mostrado en cada etapa de su vida.

"Mucho antes de los trofeos, los estadios llenos, la fama mundial y el reconocimiento, había un joven con un sueño y con la determinación y la disciplina necesarias para ganarse todo lo que vino después. Por eso nos parece que este es el lugar perfecto para rendirle homenaje", dijo el intérprete.

Tom Cruise y David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood | Gtres

Por su parte, Victoria Beckham también usó el estrado para destacar la visión, la determinación y el trabajo duro que caracterizan a su marido, a quien ha acompañado durante los últimos 27 años en sus distintas facetas como deportista, empresario y activista.

"Pero también me gustaría destacar su bondad, su lealtad y su compromiso con las personas que ama", expresó la Spice Girl, protagonizando un espectacular beso con su marido en el acto.

El beso de Victoria Beckham y David Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood | Gtres

A la ceremonia, celebrada en el marco del Mundial FIFA 2026, también asistieron la actriz Eva Longoria, excompañeros del LA Galaxy y sus hijos Romeo, Cruz y Harper.

Romeo, Harper, David, Victoria y Cruz Beckham en el Paseo de la Fama de Hollywood | Gtres

Sin embargo, no estuvo presente Brooklyn, quien se ha distanciado de la familia en el último año tras las sonadas polémicas.

"Chicos, espero que algún día traigan aquí a mis nietos y les cuenten la historia de un niño que soñaba a lo grande. Hacerlos sentir orgullosos a todos es mi mayor logro. Estoy muy agradecido a todos", aseguró Beckham.