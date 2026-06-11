Ana Obregón, muy apenada por la muerte de Cristina Blanco: "Lo siento mucho porque era muy joven"

El pasado 7 de junio murió Cristina Blanco, vidente que se popularizó en la televisión de los noventa ejerciendo como tarotista. A sus 61 años de edad, la madre del actor Miguel Ángel Muñoz ha fallecido a causa de un infarto.

Además de a sus hijos, esta noticia ha conmovido a gran parte de la población, amigos y conocidos de Cristina y también de Miguel Ángel, así lo hemos podido ver en el Instagram del actor, entre ellos, Ana Obregón.

En este artículo te contamos cuáles han sido las palabras de Ana Obregón sobre la muerte de su amiga, además de un resumen de la vida de Cristina Blanco y la carta de despedida que ha escrito su primogénito.

Cristina Blanco durante su cumpleaños junto a su hijo el actor Miguel Ángel Muñoz en 1997 | Gtres

Las palabras de Ana

Ayer, Ana, que estaba conduciendo su coche con algo de prisa, tuvo un minuto para conversar con la prensa sobre la reciente muerte de Cristina, a quien ella misma aseguró que conocía: "Yo la conocí bastante", reconoció.

"Era una mujer muy intuitiva y muy carismática", la describió Obregón. Dos adjetivos que seguro que muchos reconocen en Cristina.

Ana Obregón | Gtres

Finalmente, la actriz y presentadora de televisión ha confesado que ha sido un golpe duro porque ha sido una marcha muy temprana: "Lo siento mucho porque era muy joven", ha expresado ante la cámara.

La despedida de hijo

Miguel Ángel Muñoz publicó ayer un recopilatorio de fotos con su madre junto a una carta de despedida en su Instagram, una publicación que acumula 123 mil likes y casi 8 mil comentarios de condolencias.

"Has sido una mujer valiente, carismática, con muchísimo carácter y tremendamente pasional", ha arrancado el comunicado. "Una mujer tocada con una varita mágica capaz de hacer lo imposible para la mayoría de los mortales", prosigue.

"Gracias mamá por haberme dado la vida, por quererme tanto, aunque ese inmenso amor fuera a tu manera y muchas veces yo no te lo pudiera expresar por nuestra biografía emocional", ha sincerado. Aún así, afirma que "siempre he sentido que tanto yo como mis hermanos hemos sido lo más importante para ti".

El actor de Un paso adelante agradeció también a su madre haberle "mostrado todas las caras de la vida en primera persona basadas en tu experiencia personal". Explica que así ha logrado ser "selectivo en lo que sí quiero en mi vida y en lo que no".

Con tantas palabras de amor y agradecimiento, Miguel Ángel reflexiona sobre la pérdida: "A pesar del impacto de lo repentino que ha sido y del dolor, me alegro mucho que te hayas ido en paz y durmiendo plácidamente".

Pero está claro que la vida sin ella no será lo mismo: "Nos dejas un vacío inmenso a toda la familia y a todo tu entorno más cercano que será muy difícil de llenar".

Miguel Ángel Muñoz | Gtres

Más sobre su vida

"Tu vida ha sido la montaña rusa más vertiginosa que uno pueda imaginar y la viviste al máximo, demasiadas veces al límite y muchas veces sin cinturón de seguridad", expresa el actor en su carta.

Y es que Cristina se convirtió en una de las tarotistas más famosas y mediáticas del país, con clientes muy famosos de la crónica social del momento, los años 90. Entre los años 1998 y 2000 adoptó a dos niñas junto a su marido Miguel Ángel Muñoz, Gabriela y Mabila.

Pero su etapa de éxito en platós televisivos acabó rápidamente, puesto que en 2007 fue condenada a 16 meses de prisión por robar tarjetas de crédito en un hotel de Marbella. Nunca llegó a ingresar en ninguna cárcel ya que no contaba con antecedentes penales, pero su imagen pública cayó en picado y perdió todos los trabajos televisivos.

Cristina Blanco y su hijo Miguel Ángel Muñoz | Gtres

Esta situación la llevó a una depresión por la cual estuvo ingresada en una clínica, donde recibió un diagnóstico que la ayudó a comprender algunos comportamientos y episodios de su pasado: trastorno de bipolaridad. Al mismo tiempo tuvo que gestionar su divorcio con Miguel Ángel.

Con el escándalo que esta situación estaba causando, Cristina optó por desaparecer de la vida pública, rechazando volver a la televisión y trabajando como dependienta en una perfumería. La mayor de las razones por la cual aceptó esta nueva vida fue para proteger la carrera como actor de su hijo, procurando no robarle la atención de los medios.

Los últimos años de su vida los pasó en una residencia de Majadahonda, tras una amputación de pierna y una mala adaptación a una prótesis. Ahí recibió toda la atención médica necesaria y el acompañamiento de sus hijos en todo momento.