Ana Obregón se pronuncia sobre el estado de Susana Uribarri: "Ha sido un gran susto, no podía respirar"

Este jueves se hacía público el complicado momento que está viviendo Susana Uribarri, ingresada desde hace varios días en un hospital de Madrid a causa de una fuerte neumonía.

Después de que su hija Carlota Uribarri haya lanzado un mensaje tranquilizador sobre su estado asegurando que ya se encuentra mejor y su evolución es positiva, ahora es una de sus íntimas amigas, Ana Obregón, la que ha dado la última hora sobre la salud de la popular representante.

"Os voy a contar. Susana, que es mi amiga del alma y como una hermana para mí, pues ha tenido un gran susto, la verdad. Ha sido un susto, ha sido después de unas pruebas que se hacía, que no podía respirar y le han encontrado, pues tiene una neumonía. Tiene una neumonía fuerte, está con antibióticos", ha expresado, revelando a Europa Press que este mismo jueves ha estado "chateando con ella y está deseando volver al trabajo".

"Es una campeona. He hecho una videollamada con ella porque adora a Anita, es tía Susana y la he visto, claro, con un careto que digo, 'ay, Dios mío'. Estaba llena de oxígeno, pero gracias a Dios... Anita le dijo 'tía Susana ponte buena, tienes pupa'", ha desvelado, confesando que a su vez ella ha hablado con su hija "que la adoro y le he dicho: 'no te preocupes Carlotita, que tienes madre para rato'".

Ana Obregón y Susana Uribarri | Gtres

Además, se ha pronunciado en Y ahora Sonsoles sobre el fallecimiento de la vidente Cristina Blanco: "Me dijo que iba a ser madre, y al año me quedé embarazada a pesar de haberme dicho los médicos que me iba a costar mucho quedarme".

"Ella era la vidente de muchas personas famosas pero no voy a hablar porque ya no está y adoro a su hijo. Solo puedo decir que Cristina adoraba a su hijo, ella le quería tanto que se apartó. Tenía devoción por Miguel Ángel", ha afirmado, antes de revelar ante las cámaras de Europa Press que "yo tengo un recuerdo buenísimo. Conmigo ha sido cariñosa, ha sido buena gente. Me ha descubierto muchas cosas que luego han pasado en mi vida. Y nada, besito Cristina".

"He leído la carta de Miguel Ángel y me he emocionado, lo siento muchísimo por él. Ella adoraba a su hijo y su hijo la adoraba a ella y la adora. Lo dejó todo, se apartó, porque Miguel Ángel es un gran actor", ha añadido emocionada.

Ana Obregón | Gtres

Por último, y después de salir a la luz que la familia Obregón ha rebajado en diez millones de euros el precio de venta de su impresionante residencia en Mallorca, El Manantial, y ahora se oferta por 25 millones de euros, la bióloga ha explicado que "de la casa no puedo hablar porque me tienen prohibido mis hermanos. Tal cual me han dicho que diga. Y ya está".