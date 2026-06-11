Marina Carmona desvela cómo está Lola Orellana, hija de Rosario Flores, tras convertirse en madre por primera vez

Marina Carmona ha desvelado que tanto Lola Orellana como la recién nacida se encuentran muy bien y que la familia al completo está disfrutando de este momento tan especial: "Están súper felices. Lola está hecha una madraza. Están muy bien, gracias a Dios. Están felices, la familia al completo".

Una de las personas que más está viviendo esta etapa es Rosario Flores, que acaba de ser abuela por primera vez. Una faceta que, según Marina, está viviendo con enorme ilusión: "Sí, ella lo es de Ismael. Rosario es abuela de Ismael también, o sea que va a ser una pedazo de abuela y ya lo es, ya lo es. Ya se la ve que se muere con él".

Marina Carmona hablando con la prensa | Europa Press

La hija de Antonio Carmona también ha reconocido que en su familia siempre han sido muy unidos y que cualquier motivo es bueno para reunirse y celebrar juntos los momentos más importantes: "Nosotros siempre somos de celebrar, gracias a Dios. Y mientras estemos de celebración, siempre hay que hacerlo".

Marina también ha hablado de cómo vive ella su papel de tía, que disfruta enormemente de serlo. Entre risas, ha reconocido que es incapaz de poner límites cuando se trata de niños: "Yo creo que soy bastante buena, soy bastante consentida, le consiento mucho y le compro siempre cualquier detallito".

Rosario Flores y Lola Orellana, madre e hija | Gtres

Tanto es así que ha dejado claro que prefiere quedarse con el papel de tía que con el de madre: "Yo no estoy para criarlo, para eso está mi hermana. Yo no le voy a educar, al niño le voy a consentir".

A pesar de lo mucho que disfruta rodeada de niños, Marina ha asegurado que, por el momento, la maternidad no entra en sus planes de momento: "Ahora mismo todavía no, la verdad. No lo descarto y confío en que la vida, si tiene preparado que seas madre o que te tengas que casar o lo que sea, te llega en cualquier momento".