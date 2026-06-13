Kate Middleton conquista el Trooping the Colour: su impecable look azul con guiño a Lady Di

El Trooping the Colour, celebrado este sábado 13 de junio en Londres con motivo del cumpleaños oficial de Carlos III, ha vuelto a confirmar que Kate Middleton es el gran activo mediático de la familia real británica.

La princesa de Gales acaparó todas las miradas con una aparición impecable que combinó elegancia y simbolismo, convirtiendo su imagen más comentada de la jornada.

Kate Middleton, de azul en el Trooping the Colour | Reuters

Para la cita, una de las más importantes del año para la realeza, Kate apostó por un sofisticado conjunto en azul cielo. El diseño, rematado con detalles blancos, estuvo acompañado por un tocado en el mismo tono y por varias joyas cargadas de significado, entre ellas el broche de los Irish Guards y unos pendientes de perlas que ya había lucido antes.

La elección del color no pasó desapercibida ya que ha rendido homenaje a la princesa Diana con un atuendo casi idéntico al que lució en 1987.

Diana de Gales junto su sobrino, Peter Phillips, y el príncipe Guillermo en la Pascua de 1987 | Getty Images

Mientras Kate recorrió Londres en carruaje junto a sus hijos George, Charlotte y Louis, el príncipe Guillermo siguió el desfile militar a caballo.

Junto a ello, uno de los aspectos más llamativos fue el espectacular estirón de George a pocas semanas de cumplir 13 años. Por su parte, Charlotte volvió a demostrar una actitud serena y alegre, y Louis fue una vez más el protagonista inesperado gracias a su espontaneidad.

Los príncipes George y Charlotte en el Trooping the Colour | Gtres

El príncipe Louis mirando curioso el desfile del Trooping the Colour | Gtres

Junto los príncipes de Gales, el balcón de Buckingham reunió a Carlos III, la reina Camila, la princesa Ana, los duques de Edimburgo y otros representantes de la corona a excepción, cómo no, de Harry y el expríncipe Andrés.