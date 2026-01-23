MUY AFECTADA
Nuria Fergó y su reflexión tras ir en un tren previo al accidente de Adamuz: "No era mi día"
Hace unos días, Nuria Fergó compartía una reflexión tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz que dejó un gran número de víctimas mortales. La cantante ahora hablaba con la prensa y contaba cómo el destino hizo que cogiese otro tren ese mismo día.
Publicidad
España entera está consternada después del accidente de Adamuz en el que han perdido la vida 45 personas. A raiz de esto, muchos han sido los que han dado su testimonio contando que por casualidades de la vida viajaron en otro tren de la misma compañía pero a diferente hora haciendo que se salvasen la vida.
Una de ellas era Nuria Fergó que ya adelantaba en sus redes que todo había sido casualidades del destino ya que hizo "ese trayecto con mi hija. Málaga-Madrid en Iryo, en el vagón 6 pero a las 15.30h". "Cogí ese tren para llegar a casa a buena hora porque hoy había instituto. Si hubiese cogido el último para aprovechar con mi familia, no lo estaría contando".
Ahora, Nuria, que se encuentra en FITUR, hablaba con los micrófonos de Gtres y aseguraba "no era mi día" respecto al accidente ya que ella siempre suele hacer esa ruta la mayoría de fines de semana.
Más Celebrities
- Carolina de Mónaco cumple 69 años: la muerte de su madre, el drama de Casiraghi y su tensa relación con Charlene
- Antonio Banderas cuenta cómo reaccionó su equipo al accidente ferroviario de Adamuz: "Empezamos a llamarnos"
- De palacio al templo: el príncipe Simeón de Bulgaria se gradúa en Shaolin Kung Fu
"Yo me quedé en shock. Yo hasta el día siguiente no fui consciente de lo que había pasado y de lo que me podía haber pasado", decía aún sin poder contener la emoción y además aprovechaba para mandar un mensaje a los afectados: "Un abrazo enorme que son momentos muy duros. No se lo qué es porque no he vivido esa tragedia pero mucha fuerza".
Publicidad