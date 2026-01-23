Nuria Fergó y su reflexión tras ir en un tren previo al accidente de Adamuz: "No era mi día"

España entera está consternada después del accidente de Adamuz en el que han perdido la vida 45 personas. A raiz de esto, muchos han sido los que han dado su testimonio contando que por casualidades de la vida viajaron en otro tren de la misma compañía pero a diferente hora haciendo que se salvasen la vida.

Una de ellas era Nuria Fergó que ya adelantaba en sus redes que todo había sido casualidades del destino ya que hizo "ese trayecto con mi hija. Málaga-Madrid en Iryo, en el vagón 6 pero a las 15.30h". "Cogí ese tren para llegar a casa a buena hora porque hoy había instituto. Si hubiese cogido el último para aprovechar con mi familia, no lo estaría contando".

Ahora, Nuria, que se encuentra en FITUR, hablaba con los micrófonos de Gtres y aseguraba "no era mi día" respecto al accidente ya que ella siempre suele hacer esa ruta la mayoría de fines de semana.

Nuria Fergó respondiendo a la prensa | Gtres

"Yo me quedé en shock. Yo hasta el día siguiente no fui consciente de lo que había pasado y de lo que me podía haber pasado", decía aún sin poder contener la emoción y además aprovechaba para mandar un mensaje a los afectados: "Un abrazo enorme que son momentos muy duros. No se lo qué es porque no he vivido esa tragedia pero mucha fuerza".