El Festival de Málaga no solo es una de las grandes citas del cine español, también es el escenario donde muchas caras conocidas comienzan a dar sus primeros pasos ante la prensa. Este ha sido el caso de Nicolás Martos, que durante uno de los eventos del certamen decidió atender por primera vez a los medios, tras posar por primera vez acompañado de su pareja, Dora Postigo.

El hijo de Jacobo Martos y Toni Acosta y nieto del mítico cantante Raphael, ha mantenido hasta ahora un perfil bastante discreto frente a las cámaras. Por eso su acercamiento a los periodistas durante el festival ha despertado especial interés.

Su intervención fue breve pero muy natural. Preguntado por cómo se encuentra en este momento de su vida, Nicolás respondió con una sonrisa y de forma directa: "Feliz, sí".

Nicolás Martos hablando con la prensa | Europa Press

Durante el encuentro con la prensa también surgió una pregunta inevitable relacionada con su familia y la música. La pregunta fue si le gustaría cantar algún día junto a su abuelo Raphael, uno de los artistas más importantes de la música en español. Entre risas y un poco nervioso negó una futura colaboración dejando claro que, al menos por ahora, no contempla seguir los pasos musicales de su abuelo.

Otro de los momentos que más llamó la atención fue su primer posado junto a Dora Postigo. Ambos posaron juntos por primera vez ante los fotógrafos, confirmando así públicamente su relación en uno de los photocalls del festival.

Nicolas Martos y Dora Postigo | Gtres

La joven artista, hija de la recordada Bimba Bosé y del realizador Diego Postigo, y su chico se mostraron cercanos durante su paso por el evento. Este primer posado de los dos y las primeras palabras de Nicolás Martos ante la prensa han convertido su presencia en el Festival de Málaga en una de las imágenes más comentadas de la noche.