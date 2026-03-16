La boda de Luis Domecq y Myriam Gonzalo en Sevilla: ceremonia, invitados y vestido de novia

La temporada de bodas está oficialmente inaugurada, y es que la llegada del buen tiempo hace de la primavera la mejor estación del año para celebraciones de este estilo.

Y es que ayer fue un día importante para Sevilla, ya que se celebró el enlace entre Luis Domecq Carrión y Myriam Gonzalo González, una de las bodas más esperadas de la temporada.

En este artículo te contamos todo lo que sabemos sobre este enlace tan romántico: todos los detalles de la localización, el vestido y los invitados. Además, recordamos los orígenes del ya matrimonio. ¡Vamos a ello!

Luis Domecq y Myriam Gonzalo el día de su boda | Gtres

La ceremonia

El sí quiero ha tenido lugar en la Real Parroquia de Santa María de Magdalena, un templo católico situado en el pleno centro histórico de la capital andaluza. Un entrono muy privilegiado y muy cerca del río Guadalquivir.

Esta localización tan fantástica ha generado una expectación total, despertando un interés nato a la prensa, sobre todo a la crónica social.

Real Parroquia de Santa María de Magdalena en el día de la boda de Luis Domecq y Myriam Gonzalo | Gtres

Tras la ceremonia, los novios y los invitados se dirigieron a la Hacienda Torrequemada, en Bollullos de la Mitación, una finca señorial ideal para celebrar su nueva etapa como marido y mujer. La localización cuenta con muchos jardines y espacios al aire libre, perfecto para celebrar una noche inolvidable.

El vestido de novia

El vestido de Myriam era un diseño de Sol Prado López de Carrizosa, una diseñadora que ya hemos apreciado en otras ocasiones, como en el gran día de Victoria de Hohenlohe-Langenburg, la duquesa de Medinaceli.

El look de Myriam fue único e innovador, puesto que destacó por una elegancia muy cuidada pero, a su vez, muy actual. El vestido estaba compuesto por un corsé y una falda, diseñados sobre una base de crepé y forrados en gasa transparente blanca.

Myriam Gonzalo el día de su boda | Gtres

La base del vestido era de tirantes, pero la gasa que cubría su cuerpo hacía de la pieza de manga larga, ideal para la ceremonia en la iglesia. La prenda también contaba con una cola confeccionada en los mismos tejidos, que estilizaba su figura con mucha naturalidad.

Por lo que hace al velo, la novia innovó, dejando el habitual tul de lado y optando por una doble seda, que reforzaba el estilismo del vestido. Finalmente, en cuanto a joyas, completó el look de su gran día con unos pendientes largos en plata, que acompañaban al cabello recogido sin quitarle protagonismo al diseño de Sol Prado.

Luis Domecq y Myriam Gonzalo el día de su boda | Gtres

Los invitados

Otro aspecto muy destacable del enlace entre Myriam y Luis fueron los invitados que asistieron a la boda. Entre ellos, destacaron los Domecq, que es la familia del novio, los Carrión y los Entrecanales.

Una de las primeras parejas en llegar a la iglesia fueron José Entrecanales y Claudia Osborne, hija del cantante y presentador Bertín Osborne. También asistieron la pareja de el torero Julián López y Rosario Domecq. Y, quien tampoco quiso perderse este enlace fue el tío del novio, Manuel Entrecanales Domecq.

Luis Domecq y Myriam Gonzalo el día de su boda | Gtres

Todos los invitados lucieron unos looks muy elegantes, y acompañaron y disfrutaron de los novios durante toda la jornada.

Más sobre ellos

Luis Domecq es el cofundador de la empresa Easygoil, que se dedica al reciclaje de aceites vegetales usados. También está muy familiarizado con el mundo de los caballos, ya que su padre, Ignacio Domecq, se dedica al deporte ecuestre. Además de estar muy vinculado a la alta sociedad, es el sobrino de José Manuel Entrecanales, el presidente de Acciona.

Por lo que hace a Myriam Gonzalo, ella se dedica a las relaciones públicas y la comunicación, concretamente en el sector de la belleza. Aunque su actitud siempre ha sido discreta y alejada del foco mediático, sabemos que se mueve en los mundos del lifestyle y la moda.