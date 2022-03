La nueva versión del videoclip de Kanye West donde aparece dándole puñetazos a Pete Davidson

Estos últimos días los que fueran 'Kimye' están acumulando titulares, buenos y no tan buenos. Kim Kardashian se encuentra en el foco central tras firmar su divorcio y convertirse nuevamente en una mujer soltera. Todo un momento de celebración tras una larga batalla legal en la que sus hijos eran el principal motivo por el que no llegaban a un acuerdo.

A diferencia de su exmujer, quien ha recibido numerosos mensajes y felicitaciones por su nuevo estado de libertad matrimonial y ha concedido su primera entrevista desde la separación hablando de su relación con el humorista Pete Davidson, Kanye West no ha salido tan victorioso en los comentarios.

El rapero ha protagonizado las últimas semanas numerosos momentos que hicieron dudar a sus seguidores sobre la autoría de los mismos. Unas acciones con las que intentaba recuperar a Kim Kardashian con métodos y tácticas que no tuvieron éxito. Su plan por volver a aquella época en la que eran una familia feliz ha fracasado, aunque el artista no se rinde y ha decidido cambiar de objetivo y centrarse en la pareja de la madre de sus hijos.

Si bien es cierto, Kanye West ridiculizó en numerosas ocasiones al cómico con el que Kim mantiene una relación desde el año pasado, pero ha sido ahora, por medio de sus proyectos musicales, donde Pete Davidson ha salido peor parado, y pese a ser a través de la pantalla y por medio de personajes de animación, las intenciones y el pensamiento del artista están muy claras.

Como si de un videojuego se tratase, el artista ha recreado en su videoclip una situación en el que aparecen varios muñecos, entre los que destaca uno en cuya camiseta viene escrita la palabra 'Steke', nombre con el que llama al humorista en redes sociales a modo de burla. Este lanzamiento de su tema 'Eazy' ha levantado polémica tras un primer vídeo donde aparece Pete Davidson siendo secuestrado y enterrado vivo.

En esta ocasión las acciones no han sido tan claras. La cara del personaje aparece pixelada, a diferencia de la anterior donde se veía notoriamente que era una representación del novio de Kim Kardashian. La segunda versión de la grabación cuenta con The Game y una figura roja en el papel del diablo, junto al propio Kanye, eligiendo tapar la cara del cuarto individuo para no hacerlo tan evidente.

En el corto de animación es el diablo quien agrede a 'Steke', arremetiendo contra él y propasándole una serie de puñetazos que le dejan tendido en el suelo, donde continua el brutal ataque. Unos segundos de lo más violentos que han llegado a pasar casi desapercibidos por la lista de actos que está llevando a cabo el artista, unos hechos que llegaron incluso a asustar a los fans del cantante por su poema 'Muerto'. Unos episodios que están haciendo saltar las alarmas y convertir a Kanye en el epicentro de las redes sociales.

