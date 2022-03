Kim Kardashian habla por primera vez de su relación con Pete Davidson

Estos últimos días están siendo de lo más especiales para Kim Kardashian. Unas semanas en las que ha podido respirar tranquila, y hablar, sin miedo a lo que pudieran decir sobre ella y el que se ha ganado una parte de su corazón, el cómico con el que mantiene una relación, Pete Davidson.

La pareja había confirmado su noviazgo, pero pese a ser algo ya conocido por muchos, no les habíamos escuchado, ni visto, dar comentarios sobre el romance. Un amor que surgió el año pasado y del que ahora la empresaria y exmujer de Kanye West puede dialogar y sincerarse.

Como mujer soltera tras una larga e intensa batalla legal con el rapero y padre de sus hijos, la segunda de las Kardashian puede presumir de ser nuevamente una mujer libre de compromisos matrimoniales. Un paso por los tribunales que vino tras el plan de Kanye West por intentar, sin éxito, de recuperar a la que fuera su mujer y los momentos en los que eran una familia feliz.

La estrategia del artista no tuvo el resultado esperado, y tras lanzar críticas y comentarios sobre el nuevo novio de Kim, cedió firmando los papeles del divorcio, poniendo un punto final en su historia y dejando que la futura abogada pueda comenzar un nuevo capítulo de su vida, con Pete Davidson, en esta ocasión, o con otros hombres, sin sentirse cohibida o con miedo a las reacciones del su ya exmarido.

Kim Kardashian ha aprovechado la ocasión y este nuevo estado de soltería, y posible felicidad tras esta lucha judicial, para conceder una entrevista a 'Variety', explicando cuáles son sus nuevos proyectos y cómo entra su pareja en ellos ahora que toda su vida ha sufrido un cambio de 180 grados. La celebrity estrenará una serie muy pronto en la misma línea que los programas que hemos podido ver sobre ella anteriormente, recibiendo muchos mensajes de apoyo, pero también numerosas críticas.

A sus 41 años es madre de 4 niños, los cuales han estado siempre expuestos a las cámara siendo también, los protagonistas de muchas de las publicaciones que su madre comparte en redes sociales, algo que podría pasar con Pete Davidson muy pronto, ya que tal y como ha comentado en la entrevista al medio mencionado él es parte de su vida y ahora puede ser uno de los que aparezcan en su Instagram o en su proyecto audiovisual.

Kim ha afirmado que todavía no ha rodado con el joven de 28 años, pero "no me opongo a ello. Sencillamente es que un reality no es lo suyo. Pero si estuviésemos grabando en un evento y él estuviese allí, no le diría a las cámaras que se fueran. De hecho, creo que se podría grabar algo tremendamente emocionante... Aunque no sería para esta temporada", ha confesado la hermana de Kylie Jenner.

El show que llevará el apellido familiar contará con 40 episodios en los que sumergirse en el mundo 'Kardashian' conociendo detalles que hasta ahora habían sido mantenidos para la intimidad de su entorno, siendo ahora el momento en el que salen a la luz aspectos que mantienen atentos a todos sus fans. Entre esas incógnitas que generan curiosidad en sus seguidores está el 'cómo se conocieron', una pregunta que muchos se hacen y que tal y como ha revelado la socialité, muy pronto se sabrá.

"Quién contactó a quién y cómo sucedió y todos los detalles que nuestros fans quieren saber", pronunciaba la californiana. Unas palabras que prometen no dejar indiferentes a nadie afirmando también: "Estoy cien por cien abierta a hablar de nuestra relación, y obviamente lo hago", una declaración que da un anticipo de todo lo que está por venir y en donde el silencio no entra en sus planes.

