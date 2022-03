Hace unos días se confirmaba que Kim Kardashian volvía a presumir en su estado civil como soltera. Un divorcio que vino acompañado de numerosos trámites y visitas a los tribunales para obtener un acuerdo beneficioso para ambas partes, pero ante todo, para sus hijos. Su matrimonio ha acabado oficialmente tras 8 años desde que Kim y Kanye West pasaron por el altar.

El rapero ha intentado recuperar a su exmujer durante los últimos meses con diversos métodos, aunque ninguno de ellos ha sido efectivo para que 'Kimye' volviera a resurgir como en aquellos tiempos donde eran una familia feliz. Kanye West eligió el 14 de febrero, para rogar al cielo e intentar salvar su matrimonio, pero sin éxito. Tras varias disculpas y distintos abogados, el artista accedió a firmar el divorcio, haciendo a la segunda de las Kardashian una mujer libre de compromisos matrimoniales sin poner demasiados impedimentos.

Toda una odisea que ha hecho que algunos acusen a Kanye West de acosar a la madre de sus hijos, donde destacan las publicaciones en redes sociales que posteriormente desaparecen como pataletas infantiles que acaban en arrepentimiento. Siguiendo en la misma línea ha sido la nueva y ya expareja del rapero, Julia Fox, quien ha sacado a la luz unos detalles que desconocíamos en esta táctica por impedir la ruptura definitiva con Kim.

La actriz ha declarado en una entrevista concedida a 'The New York Times', que su nuevo romance no era del todo real, sino que estaba casi guionizado. Julia Fox ha sido la protagonista de numerosas polémicas estas últimas semanas por su relación con Kayne West, siendo el centro de las miradas y las críticas por ser considerada una copia de Kim Kardashian, quien ya había olvidado a su marido y había iniciado un nuevo capítulo de su vida sentimental junto a Pete Davidson, un noviazgo con el que West no estaba demasiado contento.

La intérprete ha confesado que su idilio tenía un fin muy concreto: dar celos a su exmujer para que esta volviera con él. Un intento fallido por parte de Kanye que se convirtió prácticamente en director cinematográfico de su propia vida. Tanto ha sido así que la joven de 32 años ha relatado al diario americano que su relación ha sido "un curso acelerado sobre cómo ser famosa", que ha durado casi 30 días.

Entre las revelaciones y alguna que otra aclaración Julia Fox ha explicado que la exclusividad no estaba presente, sino que mantenían una relación abierta. Tan abierta que Kayne West había sido visto, incluso antes de acabar con Kim, saliendo con la modelo Chaney Jones, otra joven que había sido calificada como doble de la celebrity.

"Hice todo lo posible por la relación, porque funcionara", pronunciaba Fox sobre su relación. "Yo ya tenía una vida muy ajetreada. ¿Cómo encajaba su personalidad en una vida que ya estaba completa? Estaba claro que no se podía sostener. Pero acabé perdiendo como cinco kilos en ese mes", continuaba diciendo desembocando en una confesión que ha dejado con la boca abierta, todo era un montaje.

"Me sentí como si me hubiera escogido para interpretar el papel de su novia. Él era el director de todo y aquello parecía una película", ha relatado la actriz tras matizar que sí que hubo momentos reales en los que sintió que eran realmente una pareja, confirmando también que no había existido en ningún momento un acuerdo de confidencialidad.

Julia Fox ha manifestado su tranquilidad frente a las represalias del rapero, admitiendo que esta farsa le ha servido para reincorporarse a la sociedad. "Esa exposición no tiene precio. Espero y creo que con el tiempo superaré la narrativa de Kanye", agradecía la actriz.

