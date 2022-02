Kim Kardashian y Kanye West desatan la polémica con una lluvia de ataques en redes sociales

El matrimonio entre Kanye West y Kim Kardashian puso punto y final en 2021 tras siete años de relación y cuatro hijos en común. Tal y como reveló la revista 'People', los motivos de su divorcio fueron las diferentes maneras que tenían de ver el mundo: "Lo que quieren en la vida y para sus hijos, no siempre es compatible. Tienen una visión diferente del mundo y de cómo sus hijos deben ser criados. Kim siempre apoyará a Kanye y sus causas y lo animará a estar presente con sus hijos, pero su futuro con su trabajo, su familia y su vida en general, dependen estrictamente de ella", expresaba una fuente cercana a este medio.

Ya ha pasado un año desde su divorcio y las disputas entre la pareja siguen vigentes. La última batalla comenzó la semana pasada, en el momento en el que West descubrió que su hija mayor ya tenía cuenta en Tik Tok. El cantante decidió expresar su enfado publicando una captura de pantalla en redes con la cuenta de su hija de esta red social.

La empresaria al verlo le acusó a través de historias de Instagram de "manipulador y controlador" y añadía: "El divorcio ya es lo suficientemente difícil para nuestros hijos como para que la obsesión de Kanye por tratar de controlar y manipular la situación de manera tan negativa y pública le cause más dolor a todos. Me entristece que él continúe haciéndolo imposible a cada paso que damos".

Por otro lado, Kanye contraatacó acusándola de haber secuestrado a una de sus hijas: "Estados Unidos te vio intentar secuestrar a mi hija en su cumpleaños al no darme la dirección".

La guerra no ha terminado aún, y es que West ha vuelto a pronunciarse en redes: "Ayer Kim me acusó de haberle pegado, así que déjame entenderlo. Le ruego ir a la fiesta de mis hijas y me acusa de estar drogado. Después voy a jugar con mi hijo y cojo mis novelas gráficas de 'Akira' y me acusa de robar. Ahora me acusa de haberle pegado. Estas acusaciones pueden meter a alguien en la cárcel. Juegan con la vida de los negros diciendo si les encierran o les dejan libres", publicaba en sus historias de Instagram.

Parece que la separación de la pareja está muy lejos de llegar a conseguir una tregua entre Kim y Kanye, aunque sea por el bien de sus cuatro hijos.

