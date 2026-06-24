Leo Messi cumple 39 años: los momentos clave de su historia de amor con Antonela Roccuzzo

Hace solo dos días, Leo Messi volvía a hacer historia al convertirse en el máximo goleador de la historia del Mundial de fútbol. Hoy, el astro argentino sopla 39 velas con la mente puesta en levantar otra Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de tener la espalda bien cubierta. Y es que, más allá de los títulos, su mayor logro en sus casi cuatro décadas de vida ha sido su relación con Antonela Roccuzzo. Ella no es solo su mujer y la madre de sus tres hijos; es, por encima de todo, su mayor apoyo.

Aprovechando su cumpleaños, echamos la vista atrás para recordar cómo se fraguó una de las parejas más estables del panorama internacional.

Se conocieron de pequeños en Argentina

Para entender esta fuerte unión, hay que viajar treinta años atrás en el tiempo, mucho antes de los focos y los balones de oro. Nos ubicamos en Rosario, la ciudad natal de ambos, y vemos a un Leo de apenas 9 años que por entonces jugaba en las categorías inferiores de Newells Old Boys. Durante un verano a orillas del río Paraná, el futbolista conoció a la prima de su mejor amigo Lucas Scaglia, que era, como puedes imaginarte, Antonela, una niña de 8 años hija de los dueños de una conocida cadena de supermercados locales.

Quienes conocen al futbolista desde su infancia recuerdan que Messi se enamoró a primera vista y le escribía cartas en las que aseguraba que, en el futuro, terminarían siendo novios. Sin embargo, el destino los obligó a separarse temporalmente en el año 2000, cuando Leo se trasladó a España para fichar por el FC Barcelona, mientras ella continuaba con su vida y sus estudios en Argentina.

Una tragedia que lo cambió todo

La distancia enfrió las cosas. Pasaron los años, Antonela hizo su vida e incluso tuvo una relación larga con otro chico. Sin embargo, nunca llegaron a perder el contacto del todo. El verdadero punto de inflexión llegó de la peor manera posible. En 2005, la mejor amiga de Antonela murió en un trágico accidente de coche provocado por un conductor ebrio. Al enterarse del duro momento que estaba viviendo Antonela, Messi no se lo pensó: cogió un avión a Argentina para estar a su lado. Ese apoyo incondicional en el peor momento de su vida lo cambió todo.

Para 2007, los amigos íntimos ya sabían que lo suyo iba en serio. El resto del mundo tuvo que esperar a principios de 2009, cuando el propio Leo soltó de pasada en una entrevista en la televisión catalana que tenía novia y que estaba en Argentina.

Leo Messi y Antonela en Sitges, 2009 | Gtres

Mudanza, boda y tres hijos

El régimen de visitas se acabó en 2010. Justo antes del Mundial de Sudáfrica, Antonela hizo las maletas y se instaló con él en Barcelona. A partir de ahí, la familia creció rápido: Thiago nació en 2012 y Mateo en 2015.

Faltaba el broche de oro, que llegó el 30 de junio de 2017. La pareja regresó al Rosario de su infancia para darse el “sí, quiero” en una boda masiva que paralizó al país. Un año después, en 2018, la llegada del pequeño Ciro completaba el clan.

Antonela y Leo Messi en su boda | Gtres

Hoy, mientras Messi celebra los 39 concentrado con la albiceleste, Antonela y los niños siguen siendo el motor de todo.