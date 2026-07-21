El emotivo mensaje de Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, tras ganar el Mundial: "Gracias por enseñarme"

Sheila Ebana ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida al ver a su hijo proclamarse campeón del mundo con solo 19 años. La madre de Lamine Yamal ha seguido muy de cerca todo el partido y no ha querido perderse la histórica final en la que España se ha impuesto a Argentina.

Tras el pitido final, Sheila ha bajado al terreno de juego para celebrar la segunda estrella de La Roja junto al futbolista y su hijo pequeño, Keyne. Los tres han posado muy sonrientes con la Copa del Mundo, dejando una de las imágenes familiares más especiales de la noche.

Horas después, Sheila ha dedicado a Lamine unas palabras cargadas de orgullo: "Gracias por enseñarme que los sueños, cuando se persiguen con humildad, esfuerzo y corazón, acaban encontrando su lugar", ha escrito en sus redes sociales.

La publicación ha reflejado la buenísima relación que mantienen madre e hijo y el importante papel que Sheila ha tenido en la vida del jugador desde que comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol. A pesar de su meteórica carrera y de haberse convertido en una estrella internacional, Lamine siempre ha reconocido los esfuerzos que su madre ha hecho para que pudiera cumplir su sueño.

Después de levantar la Eurocopa en 2024, Lamine ha sumado ahora una Copa del Mundo a su palmarés. Un nuevo éxito que ha querido compartir con las personas que siempre han estado a su lado y que ha provocado que Sheila no pueda sentirse más orgullosa de su hijo.