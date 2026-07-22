Juan Avellaneda sentencia el polémico traje de la Selección española: "No me gusta nada"

Juan Avellaneda no se ha mordido la lengua al dar su opinión sobre el traje oficial que los jugadores de la Selección española han lucido tras conquistar el Mundial. El diseñador ha analizado cada detalle del conjunto firmado por Loewe y ha dejado claro que la propuesta no ha sido precisamente de su gusto: "Me sabe fatal. No me gusta nada".

Los futbolistas han estrenado estos llamativos trajes durante las recepciones celebradas en el Palacio de la Zarzuela y en el Palacio de la Moncloa. Un estilismo en azul eléctrico y de corte oversize que no ha pasado desapercibido y que ha provocado todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Avellaneda ha señalado especialmente la forma de la chaqueta, el polo y la combinación de colores. "Lo de los tres botones como tan arriba, el polo, los colores... no favorecen", ha asegurado. Aunque ha reconocido que el diseño tiene un punto moderno, ha considerado que el resultado no ha logrado realzar la figura de los jugadores.

Según ha explicado, el principal problema ha sido que las prendas parecen haberse creado pensando más en representar la identidad de la firma que en favorecer a los futbolistas: "Me da la sensación de que están como un poquito disfrazados o que se han puesto algo que les va gigantesco", ha confesado antes de resumir su impresión con un contundente: "A mí, cortocircuito absoluto".

Juan Avellaneda | Gtres

La propuesta de Loewe está compuesta por una chaqueta de lana, un pantalón holgado, un polo de algodón y unos zapatos Derby de piel. El conjunto completo alcanza los 4.730 euros: 2.200 euros por la chaqueta, 1.100 por el pantalón, 480 por el polo y 950 por el calzado.

A pesar de la polémica, estos diseños no han sido una elección puntual. Loewe ha firmado un acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol para vestir a las selecciones masculina y femenina durante sus viajes y compromisos oficiales hasta 2030. Una colaboración de largo recorrido que, al menos en su estreno, ya ha conseguido que se hable tanto de moda como de fútbol.